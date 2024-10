Startup, cosa fare per non perdere le idee per strada

Avere un’idea, per quanto geniale, non è però automaticamente una garanzia di successo: il 90% delle Startup infatti non prosegue la propria attività oltre i cinque anni “Avere un'idea che funzioni è solo, davvero, una piccola parte che porta ad un business di successo - spiega Angelica Brasacchio, a.d. della Startup BadgeApp -. Chi ha un'idea di business fa fatica a trovare le informazioni su come muoversi e da dove partire. Sapere come approcciare e come convincere a comprare il proprio prodotto o servizio è una delle sfide più difficili da affrontare e superare. Per non parlare del momento in cui si capisce che è necessario trovare degli investitori per avere accesso alle risorse necessarie per crescere”.