UCapital: la democratizzazione della finanza

Un prodotto verticale per chi vuole affrontare il mercato finanziario è Market Intelligence, una piattaforma dedicata in cui confluiscono strumenti di analisi e trading, aggiornamenti in tempo reale sulle notizie dai mercati e molto altro. All'interno di questo segmento si posiziona anche UCapital Asset Management, società di investimento su scala globale, che ha come obiettivo quello di liberalizzare l'accesso alle più interessanti opportunità di investimento.