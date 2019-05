A.A.A, viaggiatori cercasi: 10 mila euro al giorno per gli esperti di avventure

Se è vero che, come diceva il grande scrittore americano Edgar Allan Poe, “viaggiare è come sognare”, è altrettanto vero che qualcuno, nell’era di social e influencer, si è fatto un po’ prendere la mano. A partire dalla società che offre, per poche decine di dollari, foto contraffatte che possono essere spacciate per selfie scattati in località esotiche e irraggiungibili, per arrivare agli esperti del fai-da-te che, dopo aver postato sul web immagini palesemente falsificate che lo ritraggono nelle location più belle del mondo, ha perso qualsiasi tipo di credibilità. In un mondo di apparenze e di fake news, però, i veri esperti di viaggi ci sono ancora. E nella maggior parte dei casi la loro non è una professione, ma un talento che mettono a disposizione di amici e parenti.

C’è chi ha organizzato una vacanza epica con gli amici, trascinandoli in un’avventura che nemmeno Emilio Salgari si sarebbe potuto immaginare, vincendo le loro resistenze iniziali e mettendo a punto un viaggio dal quale tutti sono tornati cambiati. E c’è chi quella vacanza l’ha organizzata per la famiglia, conciliando l’amore per la tintarella di mamma con la voglia di montagna di papà, con un occhio al bilancio familiare e uno alla località di villeggiatura. Caricando poi bagagliaio e portapacchi e studiando l’itinerario migliore e le soste in autogrill, e studiando con la precisione di un chirurgo la data e l’orario perfetti per partire evitando di restare imbottigliati nel Grande Esodo d’agosto.



Eroi senza nome che, dopo aver affrontato code sull’A1 e piogge fuori stagione, sciami di zanzare e cellulari senza campo, ora potrebbero finalmente ricevere il meritato premio per le loro abilità. Perché Moby e Tirrenia, due delle più note compagnie di navigazione italiane, stanno cercando tre esperti viaggiatori, ognuno dei quali potrà guadagnare 10mila euro netti per un solo giorno di lavoro. Per chi ha affrontato sfide impossibili come far schiodare gli amici dal tavolino del bar per portarli in viaggio, partecipare è semplicissimo: basta realizzare un videoselfie simpatico e divertente.



Tre sono le aree nelle quali è possibile candidarsi: “Travel Expert”, raccontando di quella volta in cui hai organizzato quella vacanza epica della quale gli amici parlano ancora oggi; “Family Manager”, con il racconto di quando hai messo a punto il viaggio perfetto per la tua famiglia; oppure “Food Lover”, spiegando di quella volta in cui il protagonista assoluto è stato il cibo, e di come un piatto è riuscito a conquistarti. Una volta registrato il video (della durata massima di 30 secondi), è sufficiente caricarlo sul sito di Moby e Tirrenia e il gioco è fatto: le tre storie più avvincenti saranno le vincitrici.



