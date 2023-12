Neuropatia diabetica dolorosa, ridurre il dolore è possibile

I sintomi della neuropatia diabetica dolorosa

Sebbene sia tipicamente associata agli adulti, la neuropatia diabetica dolorosa può manifestarsi anche in individui giovani o con prediabete. Si manifesta generalmente in maniera progressiva colpendo da prima gli arti inferiori con formicolio e indolenzimento, per poi raggiungere mani e braccia. A chi ne soffre, può causare dolore e disestesia, che si traduce in sensazioni come prurito, scosse elettriche e formicolii.