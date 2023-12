Studio Gullì: competenza, strategia ed empatia per il successo delle imprese

“Il nostro mestiere - spiega la titolare dello studio, Tina Gullì , ‘la migliore commercialista d’Italia’, secondo la rivista britannica specializzata in corporale finance, Corporate LiveWire - si è evoluto nel tempo ed oggi rispecchia la complessità dei nostri tempi”. Gli ultimi anni hanno infatti cambiato le carte in tavola per molte aziende: la pandemia e il contesto mondiale sono state, e sono tuttora, per tanti imprenditori un banco di prova.

“Le imprese - prosegue Gullì - ci chiedono di aiutarle nella business continuity. Con la pandemia prima e la guerra poi, le società di tutto il mondo hanno dovuto gestire interruzioni, imprevisti e necessità di business continuity. A farcela è stato soprattutto chi ha (o aveva) già investito su innovazione e trasformazione dei processi. A questo scopo è importante permettere a persone e aziende di scoprire le modalità più funzionali per lavorare, con soluzioni intelligenti che puntino all’ottimizzazione delle risorse e del lavoro per risultati migliori e accelerati”.

Come partner e alleato del mondo imprenditoriale, il commercialista oggi deve saper analizzare le esigenze delle aziende e, attraverso competenza e capacità di visione, diventare un facilitatore di opportunità. “Oggi - prosegue Gullì - la nostra professione deve necessariamente ripensare se stessa, in una prospettiva orientata all’innovazione e alla ricerca di nuove opportunità di business, promuovendo e sostenendo le attività commerciali all’estero delle aziende italiane, facilitandone l’accesso e la penetrazione commerciale sui mercati esteri, aiutandole nella delocalizzazione e internazionalizzazione”.

Le eccellenze dello studio Gullì

Lo studio Gullì mira ad aiutare i clienti in tutte le fasi del business per raggiungere nuove vette attraverso le misure strategiche di contabilità e gestione del denaro come per esempio la diversificazione del rischio. Riconosciuto come eccellenza italiana e internazionale, tra gli altri basti ricordare l’assegnazione del “Le Fonti Awards” come "Eccellenza dell'Anno Leadership Assistenza Fiscale”, lo studio Gullì è specializzato nell’analisi del budget, nella redazione di bilanci, analisi dei costi finanziari, analisi degli investimenti e negli adempimenti civilistici fiscali e contabili delle varie poste a bilancio e nella determinazione del reddito d’impresa. Oltre alla contabilità e alla revisione contabile, lo studio può assistere nel trattamento dei dati, nella consulenza aziendale e nella gestione delle paghe e contributi.