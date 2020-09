Sostenibilità stile e tecnologia: Renault fa una passo nel futuro con la nuova gamma elettrica ed ibrida

Renault ha fatto della ricerca nel campo dell’elettrico una missione che si è sviluppata attraverso una lunga serie di prototipi che, provando a immaginare il futuro, permettono ora di migliorare il presente. Dall’ibrido della Renault Next del 1995 passando per la pionieristica ZOE Z.E. del 2009, prima auto del marchio a essere completamente elettrificata, la casa automobilistica francese ha avuto modo di affinare e migliorare la tecnologia dell’elettrico di cui ora è ora leader, fino ad arrivare alla nuova gamma ibrida E-Tech in cui l’elettrico si fonde con la tecnologia della F1. Un sito dedicato ( electromobility.renault.it ) che presenta tutta la gamma elettrica ed ibrida Renault .

La casa francese della losanga conferma il suo amore per l’innovazione anche con una partnership con Radio 105 per un evento che celebra l’inizio della nuova stagione. Una grande festa a cui non puoi mancare: potrai seguirla in diretta streaming dal Fabrique di Milano a partire dalle 19:30 di Sabato 19 Settembre.

Nel corso della serata saranno illustrate le novità Radio 105 e dell’Electric Mobility For You Renault. Saranno presenti i dj della radio che animeranno la serata insieme a grandi ospiti pronti a esibirsi live: l’eleganza di Annalisa, l’energia di Emma Marrone, la ricercatezza di Levante, l’eclettismo di Dardust e la sensibilità di Dotan.

Durante la serata saranno raccontate anche le vetture della gamma Electric Mobility For You, pensate su misura delle esigenze dei clienti. Se si cerca un’auto ibrida, versatile e adatta in città come fuori, Nuova CLIO HYBRID è la soluzione perfetta. Best-seller della Marca nonché auto francese più venduta di sempre, CLIO è un modello che dal 1990 a oggi è diventato una vera e propria icona. La nuova soluzione Full Hybrid permette di guidare in elettrico fino all’80% del tempo in città, senza perdere in scatto e dinamicità grazie ai 140 cavalli di potenza combinata, mentre il cambio automatico Multi-Mode regala una guida reattiva con cambi marcia sempre fluidi.

Nuovo CAPTUR, è il SUV Renault ormai entrato nel cuore delle persone, diventando leader della sua fascia. Adatto alla guida in città così come su strade più impegnative, il nuovo modello punta su una maggior abitabilità grazie a interni rivoluzionati. La tecnologia “Plug-In Hybrid” consente inoltre una grande versatilità permettendo di scegliere quando guidare in elettrico.

Per chi vuole invece viaggiare al 100% in elettrico Nuova ZOE, giunta alla terza generazione del modello, è una certezza della mobilità elettrica. Grande autonomia fino a 395 km e una ricarica rapida e versatile, equipaggiamento hi-tech e design rinnovato sono alcune delle caratteristiche di Nuova ZOE. L’interazione con l’app My Renault permette una mobilità ancora più user friendly grazie ad alcune funzionalità come l’EV Route Planner, che consente di pianificare il viaggio in funzione dell’autonomia residua e delle soste per la ricarica.

Infine, Nuova MEGANE Sporter Plug-In Hybrid è l’ibrida ricaricabile che coniuga il meglio di due mondi, offrendo una guida inedita, sia per i viaggi quotidiani che per evadere nel week end. La station wagon polivalente percorre fino a 65 km in città grazie alla sua guida dinamica e potente, ma con bassi consumi.

Questi nuovi modelli rappresentano solo una tappa di un percorso ambizioso: entro il 2022, il Gruppo Renault punta a un’elettrificazione massiccia della sua gamma con 8 modelli al 100% elettrici e 12 modelli elettrificati (ibridi ed ibridi plug-in).

E tu, di chi elettrico sei? Scoprilo sul sito