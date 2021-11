Renault Kangoo: multispazio di successo

Un’icona del suo segmento che, dal lancio della prima generazione (correva l’anno 1997) ha conquistato il cuore di molti. Oggi, Renault Kangoo si presenta in veste rinnovata, ma non rinuncia ai concetti chiavi che hanno decretato, negli anni, il successo del multispazio della Casa francese: spazio, volume e modularità. Anzi, amplifica tutte queste caratteristiche, con un occhio di riguardo, naturalmente, alla sicurezza e alla dotazione di serie.

Renault Kangoo ha la migliore abitabilità della categoria a livello di sedili posteriori.

Dietro ci sono tre posti veri, quindi l’abitacolo è in grado di ospitare - comodamente - cinque persone che hanno accesso facilitato, anche, grazie alle portiere posteriori scorrevoli. Non mancano una serie di vani portaoggetti per rispondere al meglio a tutte le esigenze degli occupanti e, fra questi, particolarmente pratico è il cassetto scorrevole “Easy Life” che ha addirittura una capacità di carico di 7 litri.

L’abitacolo è curato, con l’inedita plancia in legno scuro spazzolato con inserti cromati, sulla cui spicca il display a colori personalizzabile, grazie al quale si possono gestire le principali funzioni della vettura. Di serie, il nuovo sistema multimediale Easy Link, con smartphone replication, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Un altro punto di forza di Renault Kangoo è certamente la capacità del bagagliaio. Con i suoi 775 litri, il multispazio della Casa francese rientra nella top 3 della sua categoria… Ma se tanto spazio non fosse sufficiente per le vostre esigenze sappiate che, in poche mosse, la capacità di carico raggiunge i 3.500 litri. Questo è possibile con la panchetta ribaltata e al sedile del passeggero anteriore ripiegato (a breve come optional) che vanno a creare un piano di carico completamente piatto.

E poi ci sono le barre da tetto trasformabili, per non restare mai a corto di spazio e per trasportare davvero di tutto. Passano dalla posizione longitudinale a quella trasversale senza attrezzi e senza sforzi: basta sganciarle!

Una volta saliti a bordo di Renault Kangoo si ha subito la netta sensazione di viaggiare comodi; il posto di guida è ben rialzato e in più, rispetto al passato, c’è anche la regolazione lombare, molto utile soprattutto nei lunghi viaggi.



Renault Kangoo, motore di ultima generazione e assistenza alla guida.

Sotto il cofano c’è il motore 1.5 Blue dCi da 95 CV con cambio manuale a sei marce; ne esistono, sul mercato, anche altre due versioni: una da 75cv ed una versione più potente da 115 CV disponibile a fine anno. Sono tutti motori di ultimissima generazione e Renault e, secondo il ciclo misto di omologazione WLTP si consumano 5,3 litri di carburante ogni 100 Km. C’è anche la versione benzina 1.3 TCe declinata in due differenti livelli di potenza: 100 e 130 CV.

Nuovo Renault Kangoo si arricchisce di quattordici dispositivi di assistenza alla guida, come, ad esempio, il controllo della distanza di sicurezza, il cruise control adattivo con funzione stop&go, la frenata di emergenza attiva, il sistema di mantenimento di corsia, l'Easy Park Assist con retrocamera e gestione dello sterzo, il controllo dell’angolo cieco e il riconoscimento dei segnali stradali, oltre al Trailer Swing Assist e all'assistenza alla guida in caso di vento laterale.

Un’ultima informazione: oltre alla nostra versione, dal 2022, Renault Kangoo avrà anche una versione 100% elettrica.