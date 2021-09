Renault Arkana E-Tech 145: il suv-coupé con il cuore “ibrido” della Formula1

È una vettura “SUVversiva”. Così la definiscono in Renault perché abbina una carrozzeria, come quella delle suv - coupé, generalmente riservata ai marchi premium, a un’auto di un costruttore generalista come Renault. Ma non solo: cuore pulsante di questa vettura è un sistema ibrido che deriva addirittura dalla Formula1.

Un design avveniristico

Nuovo Renault Arkana non passa certo inosservato: ha uno stile distintivo e una gran bella personalità, e riprende alcuni tratti stilistici tipici della Casa francese. Ha un’altezza libera dal suolo di 200 mm, cintura della scocca atletica, possente e ben rialzata, spalle ben definite e una vista laterale molto azzeccata, caratterizzata da passaruota ben marcati e dal tetto spiovente, tipico delle coupé. Sulla parte frontale spicca uno dei tratti distintivi di Renault dato dalla firma luminosa delle luci LED a forma di boomerang.

Renault Arkana ha tutte le carte in regola per riscuotere consensi. Dati alla mano, il suv-coupé della Casa della Losanga, dallo scorso mese di marzo, è già stato scelto da 10 mila clienti in Europa, di cui oltre 1000 solo in Italia. La nuova vettura incarna la svolta della “nouvelle vague” di Renault che punta tutto su rinnovamento e modernità e vuole contribuire a una meta davvero ambiziosa: diventare il primo costruttore “green” in Europa, entro il 2030.



La versione E-TECH 145, protagonista della nostra prova

Renault Arkana si contraddistingue per l’innovativo sistema full-hybrid derivante dalla Formula1. Il motore termico (il 1.600 4 cilindri benzina aspirato da 91 CV) è abbinato a due motori elettrici, alimentati da una batteria da 230 V, per una potenza complessiva di 145 CV. Il cambio è l’innovativo Multi-Mode, con innesto a denti, privo di frizione.

Secondo il ciclo di omologazione WLTP, questa motorizzazione particolarmente parca nei consumi e attenta alle emissioni di CO2, consente di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica, con un risparmio di circa il 40% rispetto alle motorizzazioni benzina “normali”, con un consumo stimato di 4,8 litri per 100 Km.

Comfort e sicurezza

Si viaggia comodi a bordo di Renault Arkana: a cominciare dal posto guida che è davvero super confortevole. Silenzioso, soprattutto in partenza, ha uno sterzo molto preciso e diretto, in perfetta sinergia con l’assetto non particolarmente rigido che rende questo suv coupé molto agile, nonostante le dimensioni, anche nelle curve più strette.

E poi, Renault Arkana è “best in class” alla voce sicurezza: per il suv coupé il massimo dei voti - 5 stelle - nei severi crash test dell’EURONCAP. Dispone, di serie, di 8 airbag, fra cui quelli a tendina e di tutti i principali ADAS di ultima generazione come l’Adaptive Cruise Control e sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo.

Nuovo Arkana E-TECH è già disponibile nelle concessionarie a partire da 31.850 Euro. Oltre alla versione full-hybrid c’è anche la versione benzina 1.3 TCe declinata in due differenti livelli di potenza: da 140 e 160 CV.