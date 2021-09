Innamorarsi della Sicilia è facile. Oggi più che mai

I suoi luoghi, i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori; il suo mare, i suoi paesaggi, le sue tradizioni, l’arte e la cultura: innamorarsi della Sicilia è facile. Terra unica e generosa, da sempre punto di riferimento nel Mediterraneo per i commerci e per la cultura, è anche una delle mete preferite per le vacanze non solo degli italiani e degli europei, ma anche dei vip d’Oltreoceano che, per qualche giorno di relax in Trinacria (antico nome dell’isola derivato dai suoi tre promontori, capo Passero, capo Peloro e capo Lilibeo, che la rendono idealmente simile a un triangolo), fanno carte false.

Perché la Sicilia è una terra ricca di emozioni, dove si può respirare la storia sia nei siti patrimonio Unesco – come l’Etna e la Valle dei Templi – sia in rappresentazioni culturali come l’Opera dei Pupi, anch’essa patrimonio dell’umanità Unesco, sia nelle città, dalla Palermo arabo-normanna al tardo barocco del Vallo di Noto. Ma anche nei borghi arroccati e nei villaggi di pescatori, tra le necropoli e le spiagge, tra golfi e calette, tutto in Sicilia parla di gente fiera e orgogliosa, legata a una terra di folclore e tradizioni, a una terra che può essere difficile ma anche generosa per chi la ama davvero.

Una terra, la Sicilia, dove il mare è vita e dove colori, profumi e sapori unici al mondo si fondono per dar vita a luoghi d’incanto, dove chi arriva convinto di fare una semplice vacanza in spiaggia poi si trova ad amare anche i piatti della tradizione, la gente, i modi di fare e i modi di dire, e quando riparte è solo nostalgia. Una terra di natura incontaminata e di riserve naturali, una terra tutta da scoprire anche per chi pensa di conoscerla.

Una terra così generosa da offrire in regalo ai propri visitatori una notte di soggiorno ogni due acquistate. Ma non solo, perché grazie all’iniziativa See Sicily, promossa dall’assessorato al Turismo, chi prenota una vacanza in Sicilia può avere in omaggio, oltre a un pernottamento, anche un servizio turistico (a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni), un ingresso ai luoghi della cultura, e perfino uno sconto sui voli nazionali e internazionali. Come? Basta andare sul sito di Visit Sicily e scoprire tutti i vantaggi di See Sicily.