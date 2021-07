Il mercato immobiliare torna a crescere, ma arriva la rivoluzione nelle compravendite

La crescita della domanda ha ovviamente avuto un effetto immediato anche sul mercato, tanto che a pochi mesi dalla ripresa del settore il costo delle case hanno subìto un incremento: secondo l’Istat nel primo trimestre 2021 l’indice dei prezzi degli immobili acquistati per fini abitativi o per investimento (che misura la variazione dei prezzi delle case ponendo a 100 il valore del 2015) è aumentato dell’1,1% rispetto al trimestre precedente arrivando a quota 101,1. L’aumento di prezzo maggiore riguarda le nuove abitazioni (che hanno fatto registrare un +3,9% rispetto al terzo trimestre 2020), ma anche il costo delle case già esistenti è cresciuto dell’1,2%, con un forte aumento, in entrambi i casi, dei volumi di compravendita su tutto il territorio nazionale.

È quindi evidente che il mercato immobiliare è tornato a godere di buona salute, e sulla base dei dati – che evidenziano un trend di incremento dei prezzi che prosegue ormai da diversi mesi – gli esperti prevedono una crescita continua del settore, e quindi anche un aumento dei prezzi, pure nei prossimi mesi. Per chi ha intenzione di comprare casa (che sia per liberarsi dal giogo dell’affitto e avere finalmente quattro mura di proprietà, o che sia per mettere a reddito un investimento) questo sembra quindi essere il momento giusto.

Poiché si tratta di una scelta che può condizionare tutto il resto della vita, e dato che gli importi in gioco sono decisamente importanti, per evitare brutte sorprese (bastano piccole irregolarità edilizie e burocratiche per trovarsi ad affrontare spese impreviste) è importante affidarsi a un professionista immobiliare serio, preparato e competente, che non sia un semplice “punto d’incontro” tra il venditore e il compratore ma che metta a disposizione della clientela esperienza e servizi necessari per far sì che comprar casa sia un percorso semplice e tranquillo e non diventi un’esperienza da incubo.

Tra le migliori realtà del settore, ad esempio, Reef SpA (nata a Roma ma già presente anche a Milano e Cagliari, con l’obiettivo di un’ulteriore espansione entro l’anno) ha proprio l’obiettivo di fare in modo che i clienti possano avere la casa dei propri sogni in tutta tranquillità e sicurezza. E lo fa con un approccio rivoluzionario: ponendosi non come intermediario ma come diretto referente. Che significa? Che Reef compra direttamente la casa di chi vuole vendere, abbattendo così i normali costi d’agenzia. E che quelli che poi offre al pubblico sono immobili di sua proprietà. E in entrambi i casi, che si voglia vendere o comprare, lo staff di Reef segue passo dopo passo il cliente, accompagnandolo dalla prima valutazione (o dalla prima visita) dell’immobile fino al rogito, occupandosi di tutte le pratiche attraverso il team legale, quello tecnico e quello commerciale.

Comprare casa con Reef, poi, conviene ancora di più: oltre ai prezzi vantaggiosi, alla garanzia di acquistare l’immobile da una società di grande esperienza (che propone solo gli immobili più adatti alle esigenze e al profilo del cliente sulla base delle caratteristiche richieste) e alla possibilità di affidare a Reef il disbrigo di tutte le pratiche per arrivare al rogito con zero pensieri, infatti, non bisogna preoccuparsi nemmeno del mutuo. Perché se la banca non dovesse concedere il finanziamento, è Reef stessa a farsi carico del problema rateizzando l’importo mancante fino a 30 anni e a tasso zero. E per chi è interessato, Reef consiglia e assiste i clienti anche per l’acquisto di immobili venduti all’asta, che hanno mediamente un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto al valore di mercato.

Per tutto il mese di luglio, poi, con la promozione “Black July”, Reef batte la crisi e abbatte il rincaro del mercato immobiliare: per festeggiare i successi del primo semestre 2021, Reef offre il 10% di sconto a chi sottoscrive il compromesso entro il mese, e si farà carico del costo del notaio in fase di rogito. Per avere finalmente la casa dei sogni con un doppio risparmio.