Vota l’adozione più bella: un concorso per cani, gatti… e umani

Le storie dell’amore invincibile tra uomini e cani hanno da sempre commosso il pubblico: chi non ricorda Hachiko, celebrato anche in un film con Richard Gere? O Fido, che dopo la morte del padrone a Luco del Mugello nel 1943, per 14 anni attese il suo ritorno alla fermata del bus? O Balto, dalla cui storia è stato tratto anche un film d’animazione di successo? Oltre a queste, però, ci sono anche tante, tantissime storie di amore e di amicizia magari meno note ma non meno commoventi. E ora, grazie al concorso “ #Benvenutoacasa – Vota la storia e vinci con Purina ”, votando la migliore è possibile vincere una gift card da 50 euro spendibile sull’ e-shop Purina .

Il concorso parte dall’iniziativa #Benvenutoacasa di Purina ed Enpa per favorire l’adozione di cani e gatti ospitati nei canili, nei gattili e nei rifugi gestiti in tutta Italia dall’Enta nazionale protezione animali: tanti di loro hanno trovato casa proprio grazie all’impegno dell’azienda leader nel petcare, che ora vuol far conoscere le storie di alcuni di questi pet.

Partecipare al concorso e all’estrazione finale delle 42 gift card Purina da 50 euro l’una è semplicissimo: basta registrarsi sul sito dell’iniziativa, www.donnamoderna.com/benvenutoacasa, e votare fra il 23 settembre e il 13 ottobre la migliore storia di adozione tra quelle pubblicate. La storia più votata sarà poi utilizzata nella campagna d’adozione di Purina ed Enpa.

Ecco alcuni dei protagonisti delle storie che è possibile votare sul sito del concorso “#Benvenutoacasa – Vota la storia e vinci con Purina”.

Cristina, Gringo e Oreste: una vita dedicata agli animali – Figlia di un allevatore, Cristina è cresciuta in mezzo agli animali: “La vita insieme a loro è piena di colori e non potrei immaginarla senza, semplicemente perché ormai sono diventati parte di me”, racconta. E nonostante il suo lavoro sia in mezzo agli animali, prima ha adottato una gattina, Gringo, abbandonata nel suo giardino, e poi un cagnolino, Oreste, con cui è stato amore a prima vista.

Martina e Pongo, una seconda vita che inizia insieme – Martina, 27enne di Milano, aveva già due gatte, ma il timore che un cane non andasse d’accordo con loro l’aveva sempre frenata dall’adottarlo. Poi, però, la giovane ha saputo della storia di Pongo, un meticcio con un passato difficile in cerca di casa. E non ha saputo dire di no: “Ne aveva passate già tante e tutto quello che ho fatto fin dal primo momento è stato prendermi cura di lui con tanto amore, per donargli una seconda vita e una nuova casa”. E ora, racconta Martina, “Pongo è diventato la mia ombra”.

Patrizia e Romeo, un legame capace di andare oltre – Patrizia ha aperto le porte del cuore, e quelle della sua casa, a Romeo, un gattino con una storia difficile alle spalle: investito da un’auto, aveva subito una grave lesione al bacino. Dopo l’incidente era stato affidato a un rifugio Enpa, e qui, durante una visita di Patrizia, è scattato il colpo di fulmine: “Con Romeo è stato amore a prima vista”, racconta Patrizia, che ha così accolto il nuovo micio facendogli posto tra gli altri gatti di casa.

Eva e Gandalf, un’amicizia capace di far tornare il sorriso - Eva, giovane volontaria, ha incontrato il suo micio Gandalf nel rifugio Enpa di Monza, dove lavora. Trovato gravemente ferito, era stato affidato proprio a lei per le cure, e tra i due è nata subito un’intesa. Così Eva ha deciso di adottarlo e ora “praticamente è il mio compagno di vita”, racconta. E l’ha aiutata a superare la perdita della sua micia, facendole tornare finalmente il sorriso.

Elsa, Federica e Thiago: una storia d’amore - Rimasta da poco vedova, Elsa ha deciso assieme alla figlia Federica di intrecciare la sua vita con quella di Thiago, cagnolino dal passato difficile. E anche se “quando è arrivato era spaventato a causa dei maltrattamenti subiti”, alla fine l’amore ha prevalso, e Thiago ha superato la diffidenza. E ora “noi lo amiamo visceralmente, ma l’amore che lui prova per noi è incommensurabile”, racconta la donna.

Luigi e Violetta: dalla strada a una casa - Dopo anni passati a vagare tra le campagne di Castelvetrano, probabilmente dopo un abbandono, Violetta è stata salvata dai volontari Enpa e quindi affidata a Luigi. “Sapevamo che accogliere un cane cresciuto sulla strada era un gesto importante, ma non potevamo immaginare la sua riconoscenza”, racconta ora l’uomo: la cagnolina “ci accompagna nella nostra quotidianità, dando un valore aggiunto alle nostre vite”.

Claudio, Alessandra e Spek: un amico che ti consola - Salvato dalle volontarie Enpa e affidato alla fine dello svezzamento Claudio e Alessandra, Spek è diventato subito parte della famiglia, dove “ha conquistato un posto speciale nei cuori di ognuno di noi”. Anche perché è talmente sensibile e protettivo, che “intuisce quando qualcosa non va: se sente che, per qualche motivo, stai per scoppiare a piangere, ti si avvicina e per consolarti asciuga le lacrime con una bella leccata!”.

E infine per chi adotta con ENPA a partire dalla nostra piattaforma è a disposizione un kit “Benvenuto a Casa” di cibo Purina direttamente da purinashop.it.

Concorso #Benvenutoacasa – Vota la storia e vinci con Purina” valido dal 23/09/2020 al 13/10/2020 - Montepremi complessivo 2.100 euro IVA esente - Regolamento disponibile su www.donnamoderna.com/benvenutoacasa