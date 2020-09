Online la piattaforma per adottare un amico a quattro zampe

Durante i lunghi mesi del lockdown, avere un cane da poter portare a spasso era considerato il massimo della vita: quasi un lusso. Ma il vero lusso è avere accanto un pet da amare e che ci ama: un amico per la vita, da accogliere con consapevolezza. E da scegliere con attenzione: per questo Purina, con la campagna “Benvenuto a casa”, in collaborazione con Enpa mette a disposizione un motore di ricerca per trovare e adottare un amico a quattro zampe da amare e dal quale farsi amare

Si tratta di un progetto che, lanciato nel 2019 durante la prima edizione della Pet week di Milano nell’abito di un programma molto più ampio di Purina per promuovere in tutta Europa l’adozione degli animali, in Italia ha finora aiutato decine di cani e gatti ospiti di canili, gattili e rifugi gestiti dall’Ente nazionale protezione animali a trovare una nuova casa e una nuova famiglia che li ami.

Da Alice a Freddie, da Biagio a Bobi, da Muffin a Baguette, passando per Ettore, Ginevra, Florida e Mimi, tanti animali sono infatti stati adottati proprio attraverso la piattaforma #Benvenutoacasa. Il cui utilizzo è semplicissimo: per trovare uno dei pelosetti che cercano casa è sufficiente indicare alcuni dati generali, dalla regione di residenza (ma nulla vieta che si possa adottare un cane o un gatto anche in un’altra regione italiana) all’età dell’animale. Perché se un cucciolo è sempre tenerissimo, un cane o un gatto adulti possono donare ancora più amore di quelli in giovane età, ed essere riconoscenti per tutta la vita per l’affetto che ricevono.

Ancora, sul motore di ricerca è possibile indicare il genere, la taglia, la vivacità e il tipo di pelo del pet che si vorrebbe adottare, selezionando anche alcune caratteristiche particolari come la socievolezza con altri animali o il comportamento con i bambini: anche gli animali, proprio come le persone, hanno infatti una storia, un carattere e un temperamento unici, che rendono ogni pet diverso da tutti gli altri, e che possono essere valutati attraverso la piattaforma così da trovare l’amico ideale.

Dopodiché, cliccando “cerca”, viene presentata una selezione di animali ospitati nei rifugi Enpa di tutta Italia che aspettano solo di conoscere la loro nuova famiglia per regalare amore ed emozioni.