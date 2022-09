Dare una zampa a cani e gatti abbandonati? Basta un click

Tanti cani e gatti sono ancora ospiti nei rifugi italiani e attendono l’arrivo di un amico vero, di qualcuno che voglia accoglierli con consapevolezza, per amarli per tutta la vita e ricevere l’amore che solo un cane o un gatto sanno dare.

Tra le associazioni maggiormente attive nel cercare una famiglia per i pet abbandonati c’è l’

Ente Nazionale Protezione Animali

Purina

, che può contare anche sul sostegno concreto da parte di una conosciuta e apprezzata realtà del settore PetCare,: da sempre impegnata nello sviluppo di alimenti innovativi per il benessere degli animali da compagnia con i diversi marchi (tra cui Gourmet, Felix, Purina Pro Plan, Purina ONE e Dentalife), l’azienda va infatticon una serie di impegni di responsabilità sociale, e con Enpa promuove da anni la cultura dell'adozione consapevole dei pet meno fortunati in cerca di una casa accogliente.

Ma oltre ad aiutare i pet meno fortunati a trovare una casa accogliente, Purina sostiene l’associazione anche

donando petfood

Aiuta Purina a dare una zampa

per nutrire cani e gatti ospitati nei rifugi diffusi sul territorio: nel solo 2022 Purina si è impegnata a donare oltre 100.000 pasti. E per poter fare ancora di più ha lanciato la campagna “”: dal 12 settembre al 4 dicembre tutti i proprietari di pet sono chiamati a partecipare attivamente per aiutare l’azienda a donare pasti in più oltre a quelli già destinati all’associazione.

Come? Il meccanismo è semplicissimo: basta acquistare un qualsiasi prodotto Purina, conservare lo scontrino, e inserire i relativi dati su https://www.promozionitaliane.it/concorsopurina2022: per ogni partecipazione, Purina donerà un pasto in più ai pet ospitati nei rifugi Enpa, e in più sarà possibile

vincere ogni settimana

una webcam Enabot EBO SE per poter interagire con il proprio pet anche quando si è fuori casa. Ma sul sito è possibile contribuire alla donazione di un pasto anche in modo diverso: basta condividere su un profilo aperto Instagram un post con una foto che ritragga l’utente insieme al suo pet utilizzando l’hashtag #InsiemeèMeglio e taggando @purinaitalia; anche in questo caso, per ogni post, Purina si impegnerà a donare un pasto in più a Enpa.

Un impegno, quello dell’azienda, che nasce dall’amore per gli animali di chi in Purina lavora tutti i giorni per creare un futuro migliore per i cani e i gatti che vivono nelle famiglie italiane e per i loro proprietari.

Elena, Customer Development manager in Purina, ad esempio, ha adottato Bartolo, dopo averlo incontrato durante l’attività di volontariato in canile: “Bartolo – racconta – mi ha subito colpita con quello sguardo dolce ma al tempo stesso malinconico, con tanta voglia di mettere il suo testone per sempre fuori da quella gabbia. Per me è stato amore a prima vista, ma probabilmente ancor prima di scegliere io lui, era lui ad aver già scelto me”. E oggi “Bartolo è la mia luce, il mio amico, il mio compagno, la mia felicità. L’amore che regala un pet adottato è davvero infinito”.

Alice, la gatta di Raffaele, Category manager in Purina, è stata invece la risposta a “un grande desiderio di avere un piccolo amico peloso da accogliere nella nostra famiglia”. E Alice “era l’ultima gattina di una cucciolata: tutti i suoi fratelli erano già stati adottati e lei era lì… che stava aspettando proprio noi! È stato amore a prima vista, non solo per i miei figli ma anche per noi genitori”. E i benefici della sua presenza “sono molteplici: le sue fusa terapeutiche trasmettono serenità, accarezzare il suo pelo morbido attenua lo stress, i suoi occhioni teneri hanno il potere di farti dimenticare una giornata andata storta”.

E gli altri pet che sono ancora nei rifugi di tutta Italia? Anche loro stanno aspettando un amico. Che anche grazie all’impegno di Purina in favore delle adozioni consapevoli potrebbe arrivare presto.