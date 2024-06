Investire con sicurezza, arriva il nuovo Buono Fruttifero Postale Premium

Per “nuova liquidità” si intendono le somme che incrementano il saldo, versate dal 17 maggio 2024 fino all’ 11 luglio 2024, disponibili sul Libretto di Risparmio Postale utilizzato al momento della sottoscrizione, attraverso bonifici bancari, versamento di assegni bancari e circolari, accredito di stipendi e pensioni. Per la sottoscrizione del Buono Premium da Libretto Smart, la nuova liquidità può essere trasferita, esclusivamente tramite girofondo, da conto corrente BancoPosta o da altro Libretto di Risparmio Postale recante la medesima intestazione del Buono Premium, nel caso in cui il Libretto Smart non presenti un saldo almeno di pari importo. Per la sottoscrizione del Buono Premium da Libretto Ordinario la Nuova Liquidità deve essere apportata direttamente sul Libretto Ordinario, nel caso in cui quest’ultimo non presenti un saldo almeno di pari importo.