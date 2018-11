Perché non conviene lasciare troppi soldi sul conto

Gli italiani detengono 1.329 miliardi di euro sotto forma di liquidità, per lo più in conti correnti dal rendimento medio dello 0,4 per cento, secondo gli ultimi dati di Bankitalia. Considerando che l’inflazione è cresciuta nel 2017 dell’1,2 per cento, la perdita di valore del patrimonio degli italiani è stata dello 0,8 per cento, ossia 10,6 miliardi di euro.



La liquidità sul conto è preda dell’inflazione

Lasciare denaro sul saldo del conto corrente significa permettere che il proprio patrimonio sia eroso dall’inflazione nel corso degli anni. Se ipotizzassimo un’inflazione che tocca il 2 per cento, valore prefissato dalla Bce, la perdita annua del risparmio supererebbe quota 20 miliardi.



La tassa nascosta

La colpa è certamente anche dalla diseducazione finanziaria. In Italia c’è davvero poca conoscenza dei prodotti di risparmio e, in generale, manca un’educazione finanziaria in grado di poter evitare scelte poco premianti per il portafoglio, come quella di lasciare somme elevate sul saldo del conto.



Un approccio “attivo” nella gestione dei risparmi

Tornando all’ipotetico valore dell’inflazione al 2 per cento, peserebbe enormemente sul deprezzamento dei risparmi nell’arco del tempo. Il valore del capitale diminuirebbe del 30 per cento in 20 anni. D’accordo l’avversione al rischio, ma lasciare la liquidità passivamente sul conto corrente finisce per essere una scelta che si paga a caro prezzo.



Come investire

