OPPO presenta la serie Find X2: il display assoluto  

Proprio per questo nello sviluppo della sua nuovissima serie Find X2 (declinata nei modelli Pro, Neo e Lite), OPPO, brand leader mondiale nella produzione di smartphone, ha dedicato un’attenzione senza precedenti alla realizzazione dello schermo, montando sul proprio dispositivo una vera e propria opera d’arte, con una profondità di colore da 10 bit: significa la possibilità di riprodurre più di un miliardo di diverse tonalità di colore, 64 volte più di quelle (a 8 bit) disponibili sullo schermo di un normale smartphone, facendo risplendere di vivida naturalezza ogni singolo dettaglio delle immagini. Anche di quelle in movimento: l’altissima frequenza di aggiornamento dello schermo (120Hz, vale a dire che lo schermo viene “ridipinto” dal processore 120 volte al secondo, il doppio rispetto ai 60 Hz dei normali smartphone) elimina completamente la “scattosità” che a volte si avverte sia nella riproduzione di video HD sia, nell’utilizzo quotidiano, quando ad esempio si “scrollano” pagine che contengono molti elementi grafici. Una vera gioia per gli occhi, che avvertono così il movimento in modo estremamente fluido e naturale, come se invece di osservare un display si fosse realmente immersi nella scena. Che riproduce ogni minimo dettaglio anche grazie alla risoluzione QHD+, con 4 volte più pixel di uno schermo HD+. Perché, dopo essere stati chiusi in casa per mesi, ora anche i dettagli e le sfumature sono più importanti che mai: il primo abbraccio con i nonni, la prima cena con gli amici, il primo aperitivo, la prima passeggiata dopo il lockdown meritano di essere immortalati e rivisti con una perfezione senza pari.

E se i normali display stancano la vista, lo schermo della serie Find X2 protegge gli occhi grazie a un sistema di intelligenza artificiale che, leggendo i dati dei sensori di luce dello smartphone, adegua la luminosità e la “temperatura” del colore a quella dell’ambiente circostante, arrivando a “integrarsi” in modo così naturale che le immagini si possono quasi “toccare”. E grazie alla combinazione con la tecnologia Dolby Atmos e ai doppi altoparlanti stereo, la sensazione è quella di avere un cinema in mano. Anche per lo streaming HDR dalle principali piattaforme di intrattenimento come YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. O per divertirsi in modo totalmente immersivo con i giochi più recenti. Ma anche, più semplicemente, per non perdersi nemmeno un minimo dettaglio delle foto e dei video di figli e nipotini, del proprio partner, degli amici social, che ora, grazie alla tecnologia, possono essere più vicini che mai.

E se il telefono dovesse scaricarsi nel mezzo di un episodio o di una videochiamata? Basteranno pochi minuti per riportare la carica al massimo. OPPO Find X2 Pro infatti si ricarica da 0 a 100 in soli 35 minuti grazie alla SUPER VOOC 2.0. Il tempo di un piccolo snack o un caffè”

