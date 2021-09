Nordea, investire fa rima con sostenibile

Il concetto di finanza sostenibile accompagna Nordea da tempo: risale a 13 anni fa, infatti, il lancio delle prime strategie dedicate “ad investire in aziende che potessero significativamente apportare un cambiamento e un contributo positivo alla lotta al surriscaldamento globale”, spiega infatti Fabio Caiani, Head of South East Europe Nordea .

Nello specifico, Nordea cerca di agire “in maniera forte sulle aziende che possano concretamente ridurre le emissioni di Co2”, una delle cause maggiori del surriscaldamento globale. Il nostro approccio, prosegue Caiani, “poi si è sviluppato nel corso del tempo e oggi tiene in considerazione gli aspetti che sono legati a questo periodo di transizione”.

I vantaggi degli investimenti Esg

Investire in strumenti e società sostenibili non significa perdere di vista l’aspetto finanziario. “Fin da quando abbiamo approcciato il mercato, una delle nostre convinzioni - spiega Caiani - è che si debba lavorare cercando un connubio tra rendimento e sostenibilità e abbiamo visto che le aziende che sono più attente e più aderenti a questi criteri, riescono anche a generare maggiore valore”.

Inoltre, prosegue Caiani, gli investimenti Esg (Environmental, Social and Governance) rappresentano da sempre un investimento meno rischioso. “Quando si selezionano le aziende su cui investire si scelgono aziende che proprio per le loro caratteristiche, ad esempio “green”, corrono meno rischi legati alla cattiva reputazione o al disastro ambientale”.

Non solo ambiente

Se l’impegno dell’environmental, quindi quello ambientale, è stato il primo catalizzatore, non manca però l’attenzione di Nordea verso social e governance. “I cambiamenti climatici - prosegue Caiani - non sono una tematica fine a se stessa, ma hanno un impatto sulla popolazione, basti pensare a cosa scatena una carestia. Stiamo tuttavia cercando di portare avanti attività e strategie che riguardino specificatamente aspetti sociali e di governance, per dare così ulteriore impulso alla realizzazione di rendimenti con sostenibilità: un modo nuovo di investire e di approcciare le cose”.