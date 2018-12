Moneyfarm acquisisce Vaamo e sbarca nel mercato tedesco

La prima società di consulenza finanziaria online Vaamo , fondata nel 2013, è stata la prima società di consulenza finanziaria online in Germania, diventando una dei principali robo-advisor attivi nel Paese. L’intento di Moneyfarm è sviluppare le attività B2B per il mercato tedesco , facendo propria l’esperienza acquisita da Vaamo negli ultimi anni, attraverso partnership con istituzioni finanziarie come N26 e 1822direkt. I numeri di Moneyfarm Dal 2012 ad oggi, Moneyfarm ha ricevuto finanziamenti per oltre 70 milioni di euro , una cifra record per l’Italia. Nelle tre sedi, Milano, Cagliari e Londra, e con un team di 90 professionisti, Moneyfarm gestisce un patrimonio di oltre 30mila risparmiatori, tra Italia e Gran Bretagna, con interessanti ritmi di crescita che nel 2018 hanno raggiunto una crescita del 300 per cento in termini di masse gestite. La qualità del lavoro è certificata dal premio Miglior Servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente, per il quarto anni di fila, e per la prima volta Top nella categoria Robo Advisor dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

La propensione al risparmio

I tedeschi hanno una spiccata propensione al risparmio, con il 9 per cento del reddito accantonato ogni anno. In Italia il valore si attesta sul 2,4 per cento. Oggi il segmento robo-advisor in Germania vale 4 miliardi di euro di AUM (+122 per cento anno su anno), contro i 500 milioni di euro italiani (+146 per cento su anno). Le previsioni per il futuro sono positive: in Germania si ipotizza una crescita annuale del 57 per cento e del 69 per cento in Italia (4 miliardi di AUM).



I progetti per il futuro

“Siamo l’unica società digitale di gestione del risparmio e una delle pochissime aziende del settore dei servizi in Italia che sta perseguendo la via dell’espansione continentale e crediamo che questo ci darà nel medio-lungo termine un importante vantaggio competitivo” – spiega Giovanni Daprà, co-fondatore e ceo di Moneyfarm –. “Vaamo si è rivelata uno scrigno di competenze preziose”. L’operazione è al vaglio dell’autorità di vigilanza tedesca BaFin.