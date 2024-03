Copilot per Microsoft 365, l'Intelligenza Artificiale che fa crescere le aziende italiane

AI e crescita delle aziende italiane La maglia rosa nell’adozione dell’AI va infatti alle imprese italiane che, secondo una ricerca condotta da Microsoft in collaborazione con IDC, sono in prima fila, rispetto alle “colleghe” europee. Il 73% delle aziende del nostro Paese sta già utilizzando soluzioni AI, superando la media europea del 67%. E non è tutto: il 67% delle imprese italiane ha già abbracciato l’Intelligenza Artificiale generativa, mentre il 24% sta pianificando di farlo nei prossimi due anni. L’Italia in generale corre più veloce in termini di tempi per le sperimentazioni e benefici concreti sul business: il 53% delle aziende italiane (contro il 35% la media europea) impiega da 3 a 6 mesi per implementare una soluzione di AI e il 47% dichiara di ottenere vantaggi concreti sul business in meno di un anno (rispetto al 38% della media europea).

Il super potere dell’AI Quella che si configura come una vera e propria rivoluzione è stata raccontata da Microsoft con un evento (svoltosi a Villa Necchi Campiglio, a Milano, il 14 marzo) che ha coinvolto imprenditori, manager e professionisti in un confronto sugli scenari d’uso dell’AI generativa. “L’AI Generativa è un vero e proprio “super potere” che può creare opportunità di crescita come mai viste prima - ha spiegato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia -. Le soluzioni Copilot possono essere infatti il copilota della nostra quotidianità lavorativa, un assistente che ci aiuta a essere più produttivi, creativi e in generale efficaci nelle routine quotidiane, liberando tempo per attività che valorizzano davvero il talento e l’ingegno umano. In Italia, assistiamo a un grande interesse da parte delle organizzazioni di ogni dimensione, le imprese stanno comprendendo sempre di più il potenziale di questa trasformazione e il suo valore strategico per la crescita sia del business sia delle persone che, grazie a una migliorata produttività, possono dedicarsi ad attività a valore”.

Copilot per Microsoft 365 L’azienda di Redmond si conferma uno dei maggiori protagonisti del cambiamento: dal 15 gennaio Copilot per Microsoft 365 è disponibile per tutte le imprese italiane che possono così beneficiare dei vantaggi di queste soluzioni per un nuovo modo di lavorare. Il “copilota” di Microsoft è in grado di amplificare il lavoro delle persone e delle aziende: combina infatti la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati aziendali e le app di Microsoft 365.

Da una parte Copilot è stato infatti integrato nelle app Microsoft 365 che vengono utilizzate ogni giorno (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams), liberando quindi la creatività, aumentando la produttività e migliorando le competenze, dall’altra è stato integrato all’interno di un’esperienza completamente nuova, Microsoft 365 Chat, che funziona unendo LLM, le app di Microsoft 365 e i dati (dal calendario, alle e-mail, le chat, i documenti, le riunioni e i contatti) per eseguire operazioni che prima le persone non erano in grado di fare.

AI L.A.B. di Microsoft Italia Per contribuire alla diffusione delle competenze digitali necessarie per cogliere le opportunità dell’AI generativa Microsoft ha realizzato il progetto AI L.A.B., un programma per aiutare aziende pubbliche e private, professionisti e studenti nei processi di adozione dell’AI. In meno di sei mesi AI L.A.B ha già visto la realizzazione di oltre 300 progetti che coinvolgono 214 aziende Italiane.

Case history Tra le tante aziende che stanno implementando l’uso di Copilot per Microsoft 365, con positivi riscontri sui temi della produttività, efficienza di processi, piani strategici e maggiore creatività e benessere per le persone, troviamo Reale Group, che ha partecipato all’Early Access Program di Copilot per Microsoft 365. L'adozione è stata pianificata con cura, coinvolgendo in una prima fase 300 persone, suddivise tra i vari ruoli aziendali e Paesi in cui Reale Group opera, guidandole con training e communities in modo costante. Inoltre, Reale Group ha progettato percorsi di accompagnamento sui temi dell’Awareness AI e del Prompting, organizzando workshop con le diverse aree di business per individuare casi d’uso specifici. L'obiettivo è quello di integrare l'Intelligenza Artificiale in ogni ambito di business, facendo leva sulle potenzialità di questa tecnologia affinché possa contribuire fin dall'inizio al processo di ideazione o di analisi del business per qualsiasi esigenza o problema da risolvere.

Anche SACE, la società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzata nel supporto alla crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo, sta implementando con successo l’AI generativa. SACE è la prima realtà del settore pubblico ad adottare Copilot e Viva, due strumenti di Microsoft che grazie all’AI generativa consentono di ottimizzare tempo, risorse e capacità di risposta alle imprese.