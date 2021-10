Miamo, il risveglio anti-age della pelle

Un approccio innovativo al mondo della cosmesi che ha solide basi ? la costante ricerca nel campo dell’epigenetica. “Con l’epigenetica si cambia completamente il punto di vista della cosmetica - spiega la dottoressa D’Antonio -. questo approccio si può definire rivoluzionario: normalmente i prodotti cosmetici vanno ad ‘integrare’ dall’esterno quelle sostanze di cui la nostra pelle è carente. Noi invece, attraverso i nostri prodotti della linea Age Reverse, andiamo a risvegliare la pelle, in modo che ricominci a produrre o produca in quantità maggiore quelle sostanze”.

Un approccio la cui validità e originalità sono state riconosciute nel 2021con l’ottenimento del brevetto per Epigenage, un pool di attivi epigenetici ad azione anti-età, da cui nasce la linea Age Reverse.

La linea Age Reverse

“Ho ideato questa formula che unisce l’innovativa tecnologia degli attivi ad azione epigenetica alle più raffinate strategie formulative cosmetiche. Grazie al complesso Epigenage e ad ingredienti funzionali altamente performanti, i prodotti della linea Age Reverse esercitano un’azione ristrutturante ed antiossidante, garantendo un trattamento antietà globale clinicamente testato”, sottolinea la dottoressa D’Antonio.

Oggi la linea Age Reverse è composta da quattro prodotti: Age Reverse Masque, Age Reverse Ampoules, Age Reverse Cream e Age Reverse Eye Cream. Ciascun prodottocombina ingredienti specifici ad Epigenage, creando soluzioni mirate diverse a seconda del trattamento.

L’importanza della consulenza e la Miamo Academy

Se ricerca e innovazione sono le basi per ridefinire il mondo della cosmetica, mettendola al servizio del consumatore, l’altro tassello fondamentale è rappresentato dalla consulenza. “Mi sono molto presto, come farmacista, appassionata all’ambito della consulenza per quanto riguarda la pelle - spiega la dottoressa Elena Aceto di Capriglia -. Nel tempo ho visto come per il consumatore sia importante avere un punto fisico di riferimento dove possa recarsi per chiedere un consiglio e la farmacia è anche questo”.

Da qui l’idea della Miamo Academy, per formare professionisti che, partendo da conoscenze approfondite nel campo della farmaceutica, siano anche capaci di orientarsi nel mondo della cosmesi. “Oggi - prosegue quindi la dottoressa Aceto di Capriglia - la Miamo Academy forma 1.200 farmacisti, per approcciare il paziente da un punto di vista farmacologico e cosmetico. L’accademia scientifica risponde quindi alla necessità di trovare una consulenza specifica, grazie a una figura capace di dare le adeguate informazioni e indirizzare rispetto alle potenziali soluzioni cosmetiche”.

Skin Glow, l’evoluzione della ricerca

La costante di ricerca e innovazione è anche alla base dell’ultimo prodotto lanciato da Miamo, Skin Glow, un integratore alimentare da bere che aiuta a preservare il benessere della pelle. La formulazione ricca di attivi specifici all’avanguardia, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione del collagene.

“Skin Glow vanta una formulazione che efficace e rispettosa della pelle e dei suoi equilibri, dentro e fuori - ha spiegato la dottoressa D’Antonio -. L’utilizzo di Skin Glow è indicato dopo i 40 anni per uomini e donne

Dove trovare Miamo - Miamo è presente nelle migliori farmacie su tutto il territorio nazionale, con un totale di oltre 800 punti vendita attivi. Inoltre, con la sua linea Skin Professional, è presente in 150 centri estetici

Tutti i prodotti delle linee Miamo sono disponibili anche online sul sito ufficiale www.miamo.com.

@miamoskincare @camilladantonio