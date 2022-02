“Una femmina”, il coraggio di tradire la propria famiglia per dire no alla ‘ndrangheta

Una storia di coraggio e ribellione, in cui i legami di sangue dei vincoli familiari si intrecciano in maniera indissolubile ai legami d’onore della malavita organizzata in un paesino della Calabria. Per spezzare tutto questo ci vuole una donna forte, anzi: “Una femmina”. Così si intitola il film del regista esordiente Francesco Costabile che arriva nelle nostre sale il 17 febbraio distribuito da Medusa. “Una femmina” è tratto dal libro inchiesta “Fimmine ribelli”, scritto dal giornalista Lirio Abbate che ha firmato anche il soggetto del film insieme al regista Edoardo De Angelis.