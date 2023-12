La tecnologia del calcestruzzo nel mondo parla umbro

Nata in un piccolo borgo della provincia di Perugia, MCT Italy è cresciuta diventando un punto di riferimento internazionale puntando affidabilità e alto livello di personalizzazione. E con continui investimenti in ricerca e innovazione

Innovare per creare valore per i clienti: è questa la mission aziendale di MCT Italy, che, nata nel 1967 nella piccola cittadina umbra di Bettona – gioiello della provincia di Perugia inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia – è presto diventata un punto di riferimento internazionale per la tecnologia del calcestruzzo .

Proprio l’innovazione, l’affidabilità e l’alto livello di personalizzazione hanno consentito a MCT Italy di crescere e di diventare un’importante realtà i cui impianti sono apprezzati dai migliori player del settore soprattutto nei mercati della prefabbricazione, del ready-mix e dell’impiego nelle grandi opere civili come la costruzione di tunnel autostradali e ferroviari. Ma nel suo percorso di sviluppo, l’azienda è rimasta sempre fedele ai valori impressi all’azienda dal fondatore, Lamberto Marcantonini: passione, flessibilità e un grande rispetto per l’ambiente.

Oggi a guidare l’azienda è il figlio, Andrea Marcantonini, che, guardando con orgoglio all’eccezionale esperienza aziendale maturata in oltre cinquant’anni di attività, progetta per MCT Italy un futuro sempre più internazionale, continuando a investire in tecnologia a innovazione. Fin dagli albori, del resto, MCT Italy ha creduto nell’importanza dei processi di automazione, ponendosi all’avanguardia nel campo della teleassistenza e del servizio di manutenzione. E la strada dell’internazionalizzazione ha indirizzato l’azienda nell’adottare modelli di audit interno per il controllo della qualità e il conseguimento dei migliori standard produttivi convalidati da certificazioni internazionali.

E oggi che la presenza commerciale si è espansa in ogni angolo del mondo, più che mai importante è il dipartimento di ricerca e sviluppo interno, costituito da una équipe di esperti ingegneri umbri. E grazie al loro lavoro, al know how acquisito nel corso degli anni e al software di gestione e controllo sviluppato internamente, MCT Italy è in grado di sviluppare soluzioni chiavi in mano e su misura per i clienti.

Proprio in quest’ottica, mentre il mondo attraversa un periodo estremamente complesso e delicato dal punto di vista economico (prima per gli effetti del Covid, e subito dopo per i rincari delle materie prime), MCT Italy ha fatto scelte importanti e coraggiose. E ha deciso di ampliare la propria struttura produttiva: “L’obiettivo – ha spiegato Andrea Marcantonini – è quello di realizzare al meglio la nostra produzione di carpenteria e semilavorati all’interno dell’azienda. Questo investimento ci permette di utilizzare macchinari con tecnologie innovative ed eco sostenibili per ottenere una migliore qualità del prodotto finale ed il rispetto dei tempi di consegna”.

Anche grazie a queste scelte e a una visione a lungo termine, l’azienda si è consolidata ed è cresciuta in termini di personale, di fatturato, di export e di presenza a livello internazionale, con il consolidamento della controllata americana e l’apertura di MCT Afrique, la nuova filiale in Nord Africa.