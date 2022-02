Gente di McDonald's: ecco come lavorare e crescere nel mondo della ristorazione informale

Persone che, lavorando in un ambiente informale, inclusivo e stimolante, possono esprimere il meglio di sé e cogliere giorno dopo giorno l’opportunità di costruire il proprio futuro: in McDonald’s la meritocrazia, le parità di genere (il 62% dei dipendenti, in Italia, sono donne, che rappresentano anche il 50% degli store manager) e le occasioni di crescita professionale sono i valori che da sempre contribuiscono a fare grande non solo l’azienda, ma anche chi vi lavora. A partire dai più giovani: non a caso, tra i 27mila dipendenti McDonald’s in Italia, il 55% ha meno di 29 anni e il 32% è studente. McDonald’s, infatti, rappresenta per molti ragazzi una porta di ingresso sul mondo del lavoro, per altri l’opportunità di mantenersi negli studi, o ancora una possibilità per crescere professionalmente. Basti pensare che in soli tre anni si può diventare direttore di un ristorante; e tra tutti coloro che oggi lavorano nella sede centrale, il 50% ha iniziato la propria carriera in uno dei quasi 640 ristoranti presenti in Italia. Chiunque, secondo la filosofia McDonald’s, può infatti arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità, a livello sia nazionale sia internazionale.

Lavorare in un ristorante McDonald’s è un impegno che consente di coltivare competenze trasversali: dalla capacità di comunicare con gli altri e di lavorare in squadra, alle doti di leadership nella gestione di gruppi di lavoro con l’abilità di valorizzare i singoli elementi, trasformandoli in elementi fondamentali. Soft skill importantissime che si apprendono sia “sul campo”, sia attraverso corsi di formazione che rivestono un ruolo di primo piano per l’azienda: ogni anno McDonald’s, infatti, eroga un milione di ore di formazione ai propri dipendenti.

Contrattistabili, possibilità di crescita, orari flessibili, parità di genere, inclusività, formazione e lavoro in un ambiente stimolante sono dunque le basi di una stabilità lavorativa che permette non solo di crescere professionalmente, ma anche di conciliare lavoro e studio . Perché lavorare da McDonald’s significa entrare a far parte di una grande famiglia e prendere in mano il proprio destino.

Come per altri 27mila dipendenti in Italia, il tuo futuro professionale potrebbe iniziare proprio qui: il piano di sviluppo di McDonald’s prevede 5000 nuove assunzioni in tutta Italia. Per saperne di più, clicca e scopri tutte le opportunità.