Lavoro, il 37% delle aziende fatica a colmare le posizioni aperte

La piaga della disoccupazione che affligge l'Italia viene di solito raccontata dal punto di vista dei tanti (troppi) che inviano curriculum, sostengono colloqui di selezione e magari sono pronti ad andare all'estero pur di trovare un'opportunità. Ma il rovescio della medaglia ha come protagoniste le aziende che altrettanto di frequente faticano a trovare personale che risponde ai requisiti.



ManpowerGroup ha provato a studiare e quantificare il fenomerno nel "Talent Shortage Survey". Da questa rilevazione emerge che nel nostro Paese il 37% dei datori di lavoro ha difficoltà nel trovare lavoratori con le giuste competenze.

I più difficili da reclutare sono soprattutto operai specializzati, tecnici specializzati e addetti vendite. La domanda è in forte crescita relativamente ai ruoli con competenze medio alte che richiedono una specializzazione non sempre strettamente legata ad un percorso universitario. Più della metà delle aziende intervistate investe in e-learning e strumenti di sviluppo per costruire il proprio canale d’accesso ai talenti.



Il 23% dei datori di lavoro sta anche cambiando i propri modelli, compresa l'offerta di accordi di lavoro flessibili. Le aziende puntano, analizzando i dati, a nuovi pool di talenti per colmare il gap: il 24% sta esaminando dati demografici, fasce d'età o aree geografiche diverse per attirare talenti tra cui disoccupati di lunga durata, part-time e persone che rientrano nel mondo del lavoro.



“Il dato relativo all’Italia conferma quanto già emerso nelle più recenti ricerche ManpowerGroup – commenta Riccardo Barberis, Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia - Il Talent Shortage è infatti arrivato al 37%, il più alto mai registrato nel Paese da quando è nata la nostra ricerca nel 2006. Le aziende, specialmente quelle di dimensioni medie e grandi, hanno sempre più difficoltà a reperire i talenti di cui necessitano, la percentuale in queste tocca addirittura il 62%. Secondo i datori di lavoro italiani questo è dovuto principalmente a mancanza di esperienza ma anche di hard e soft skills. Non sorprende che competenze quali Abilità di Comunicazione e Problem Solving sono due delle caratteristiche più ricercate oggi dalle aziende italiane”.

Tra le dieci posizioni più difficili da ricoprire risultano: Operai Specializzati, Ingegneri Elettronici e Ingegneri specializzati in diversi campi tra cui Verification and Validation, Optical, PLC, Computer Vision e Machine Learning.



A questi si aggiungono: Tecnici, Addetti Vendita ma anche colletti bianchi e specialisti del settore IT come Data Scientists, programmatori Java/PHP, specialisti Cybersecurity, Cloud Architects, eCommerce Manger e sistemisti Linux.



ManpowerGroup ha messo a punto una risposta operativa al Talent Shortage, una risposta che si può sintetizzare in 4 B: • BUILD: vale a dire investire in apprendimento, nell’upskilling e nello sviluppo per conseguire il successo nell’era digitale.

• BUY: attrarre il talento “che non può essere costruito” internamente dal mercato esterno anche attraverso un marketing sapiente.

• BORROW: coltivare comunità di talenti al di fuori dell'organizzazione, tra cui lavoratori parttime, freelance, a contratto e a tempo determinato ad integrazione delle competenze esistenti.

• BRIDGE: aiutare le persone a spostarsi e cambiare di ruolo sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.