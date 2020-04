La bontà delle cose fatte bene è una scelta!

Come Loacker che grazie al suo fondatore, Alfons Loacker , dal lontano 1925 ha sempre scelto la creatività e l’innovazione nel rispetto della genuinità e dell’artigianalità. Alfons aveva creato il primo wafer fragrante e dai wafer sono nate tante idee diverse che soddisfano tutti i gusti unendo il cioccolato in ogni sua forma e colore alla sensazione di croccantezza che regala un sapore unico al cioccolato stesso. Ricette autentiche che arrivano nelle nostre case e le riempiono di un aroma intenso capace di far sorridere e mettere di buon umore. Lo stesso aroma che Loacker tutela rispettando le materie prime che arrivano tra le Dolomiti da piantagioni ben selezionate. Ci vogliono attenzione e cura nella lavorazione di queste materie di alta qualità, accompagnate dal rifiuto di qualsiasi forma lontana dalla genuinità come i coloranti, i conservanti e i grassi idrogenati. È una questione di… scelte, appunto.

Allora non è per nulla difficile lasciarsi travolgere dai nuovi e intensi sapori che escono da casa Loacker. Double Choc ha un’anima nera, talmente nera che farebbe gola a chiunque. Assaggiare il piacere del cioccolato “raddoppiato” nei fragranti strati di wafer al cacao che racchiudono un ripieno di deliziosa crema al cioccolato e cacao, ha il potere di trasformare la prospettiva da cui guardare una giornata uggiosa.

E che dire della Loacker Gran Pasticceria Tortina Triple Dark, una nuova irresistibile ricetta ancora più dark che custodisce dentro a uno scrigno di cioccolato fondente al 60% due leggere cialde che in bocca si spezzano per rilasciare l’immenso piacere di una crema al cacao morbidissima. Per veri intenditori.

Ma tra i prodotti dal gusto sorprendente non si può non citare il nuovo Duality, l’unico tra le ricette Loacker a cui piace ingannare sorprendendo. Ebbene sì, ha una doppia anima, che svela a ogni morso. Cioccolato Loacker Duality Coffee da una parte si scioglie in cioccolato al latte unito a innovativi crispies di wafer, mentre dall’altra si può assaporare la dolcezza del cioccolato bianco mescolato all’aroma del caffè appena macinato. Cioccolato Loacker Duality Caramel Hazelnut

invece sorprende con il secondo lato, cioccolato bianco con pepite di caramello croccanti e pezzetti di nocciole italiane per i palati più raffinati.

Siamo pronti a scegliere il piacere delle cose buone fatte bene?

Loacker. Che bontà!