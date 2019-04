Lo scandalo dei diamanti: c’entra sempre il conflitto di interesse

L’affare per le banche

Agli istituti di credito conveniva particolarmente propinare l’acquisto perché si garantivano così un alto margine di guadagno. Un manager di UniCredit ha raccontato che “la banca aveva un ritorno del 18%” dalla vendita di diamanti e che “si trattava di un prodotto ad alta redditività per la banca in quanto presentava marginalità maggiori rispetto ad altri prodotti finanziari proposti in filiale”. Lo scandalo è solo l’ultimo di una lunga serie. L’anno scorso, infatti, l’Antitrust aveva multato per più di 15 milioni di euro due società specializzate nella vendita di diamanti e quattro banche.



Il risparmio tradito



Anche questa vicenda è frutto della scarsa comunicazione di informazioni e della poca trasparenza tra risparmiatore e consulente. Ma entra in gioco ancora il conflitto di interessi - in questo caso tra società intermediarie e banche -, favorito dalla mancanza di regole. Nell’investimento in diamanti, una valutazione iniziale sbagliata potrebbe rivelarsi dannosa per l’investitore che corre il rischio di restare con in mano un prezioso impossibile da liquidare.



Come investire

Gli investimenti in diamanti, in definitiva, implicano più rischi di altri. Prima di iniziare a investire, quindi, è bene valutare tutti i rischi del caso. È altrettanto importante tenersi alla larga da eventuali conflitti di interesse, affidandosi quindi ad un consulente indipendente, come quello di Moneyfarm, che possa proporre una strategia di asset allocation diversificata, senza puntare ad una sola asset class.



