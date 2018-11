Contenuto sponsorizzato Lotta allo spreco, Lidl e Banco alimentare vanno "Oltre il carrello": già recuperate più di mille tonnellate di cibo A nove mesi dal lancio sono oltre 250 i punti vendita coinvolti nel progetto che trasforma le eccedenze in un pasto da donare

La grande distribuzione scende in campo nella lotta agli sprechi. La sfida è ambiziosa: trasformare lo scarto alimentare in risorsa per aiutare quei 4 milioni e mezzo di italiani che vivono in condizioni di povertà. Ma come fare? Lidl Italia e Banco alimentare hanno lanciato a febbraio il progetto “Oltre il carrello - Lidl contro lo spreco”, un piano strutturato a livello nazionale che recupera le eccedenze e le distribuisce in una rete di realtà caritative locali.

“Nei nostri 25 anni di presenza in Italia abbiamo sviluppato un profondo legame con il territorio, per questo abbiamo scelto di esprimere la nostra riconoscenza mettendoci a disposizione della comunità”, ha spiegato Ignazio Paternò, presidente di Lidl Italia. Il bilancio, a nove mesi dal lancio del progetto, parla di una scommessa già vinta: gli oltre 250 punti vendita coinvolti hanno raccolto e donato più di mille tonnellate di cibo.

Il meccanismo è semplice. Ogni giorno vengono selezionati i prodotti alimentari che, nonostante siano buoni e sicuri, per gli standard commerciali non sono più vendibili. Pane, ortofrutta e articoli confezionati passano nelle mani delle organizzazioni locali di assistenza e diventano il pasto che viene donato a chi ne ha bisogno. La gestione delle eccedenze è il cardine di un progetto dal grande impatto sociale che si allinea agli obiettivi inseriti dall’Onu nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.