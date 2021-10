Per i sordociechi è ancora lunga la strada verso pari opportunità e diritti

Per loro ci sono solo buio e silenzio, spesso accompagnati da una vita da segregati in casa, isolati dagli affetti e relegati ai margini della società: in Europa sono almeno due milioni e mezzo, circa lo 0,5% dell’intera popolazione europea, e circa 190mila di loro vivono in Italia. Sono le persone sordocieche, che possono però, attraverso gli strumenti adeguati, essere messe in condizione di relazionarsi, di comunicare, di muoversi in autonomia, di vivere una vita piena. La strada per il riconoscimento dei loro diritti è però ancora lunga, anche se alcuni passi nella giusta direzione, soprattutto negli ultimi anni, sono stati fatti.

La giornata europea del 22 ottobre

Anche per questo, per accendere una luce che possa rischiarare il buio, è stata istituita una Giornata europea della sordocecità, che si celebra il 22 ottobre, anniversario della fondazione della European Deafblind Union, federazione di associazioni nazionali di e per le persone sordocieche, di cui fa parte anche la Lega del Filo d’Oro, presente in Italia dal 1964. L’obiettivo di questa iniziativa – così come di altre simili – è quella di aumentare in tutti la consapevolezza e la conoscenza delle barriere e dei problemi che i sordociechi devono affrontare ogni giorno, per ottenere pari opportunità, pari trattamento e soprattutto, nel concreto, pari diritti effettivi.

La legge italiana

In Europa, infatti, nel 2004 la sordocecità è stata riconosciuta dal Parlamento europeo come una disabilità specifica, e nel 2010 l’Italia ha fatto lo stesso con la legge 107. La normativa, però, risulta inadeguata per tutelare tutti coloro che combattono ogni giorno con questa disabilità. Perché nel nostro Paese una persona si può definire sordocieca solo se oltre alla minorazione visiva ha una disabilità uditiva che però dev’essere o congenita oppure insorta durante l’età evolutiva, e che sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Una normativa carente

La legge, quindi, non considera sordocieche tutte quelle persone che, già non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, e nemmeno coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti dalla sordocecità solo dopo i 12 anni. Così la norma abbandona in un limbo normativo moltissime persone, che continuano quindi ad attendere un riconoscimento della loro condizione e dei loro diritti.

Un supporto fondamentale

In questo quadro si inserisce l’attività della Lega del Filo d’Oro, che da 57 anni è il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e per il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Oggi la Fondazione è presente a livello nazionale in dieci regioni, con le strutture riabilitative e residenziali di Osimo (AN), Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e con le sedi territoriali di Padova, Roma, Napoli, Novara e Pisa. La sede nazionale della Fondazione è nelle Marche, ad Osimo (AN), dove opera con un Centro di Riabilitazione riconosciuto dalla Regione Marche, l’“Unità speciale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali”. Ciò consente il ricovero di utenti provenienti da tutta Italia, con retta di degenza parzialmente coperta dalla ASL di residenza. Qui si svolgono le attività di diagnosi e riabilitazione e vengono ospitati utenti di diverse fasce di età: bambini, giovani e adulti

Vicini alla Lega del Filo d’Oro

Le attività della Lega del Filo d'Oro vengono però solo parzialmente finanziate da fondi pubblici, mentre le risorse private nel loro complesso costituiscono circa il 70% delle entrate del bilancio. Proprio grazie alla solidarietà di tanti la Lega del Filo d'Oro è riuscita ad aumentare e differenziare i suoi interventi rispondendo sempre più sul piano quantitativo e qualitativo alle esigenze della popolazione sordocieca.