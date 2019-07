L’importanza della profilazione digitale nell’ottica di un investimento

La profilazione: tradizionale o digitale?

Per farsi confezionare un abito su misura occorre andare dal sarto a farsi prendere le misure. Vero ma non sempre. Il processo di profilazione più anche essere condotto in maniera ibrida, sfruttando tecnologie algoritmiche che si affiancano all’assistenza di un consulente. Questa è la filosofia di Moneyfarm che per iniziare l’attività di profilazione si affida ad un questionario online da sottoporre all’investitore che, in questo modo, non sarà in alcun modo influenzato nella scelta delle risposte. Dopo questa prima fase in cui vengono definiti parametri quali “profilo di rischio”, “somma da investire” e “orizzonte temporale”, l’investitore può anche affidarsi ad un consulente.



I vantaggi della profilazione digitale

La profilazione digitale offre alcuni indiscutibili vantaggi. Questo tipo di approccio consente di utilizzare tecniche di analisi avanzate, con un valore scientifico aggiuntivo alla consulenza. Ci sono anche vantaggi in termini di costi di business e distribuzione, con un ridotto stress da parte dell’investitore. C’è da considerare che la MIFID II impone di richiedere ulteriori informazioni al risparmiatore, rispetto alla precedente normativa, come ad esempio il livello di istruzione e professione, fonte e consistenza del reddito e orizzonte temporale.



Il giusto mix

Allargando il discorso, si può considerare l’opportunità di utilizzare innovativi sistemi di advisory “web” rispetto a quelli tradizionali. Il vantaggio è legato ai minori costi ma quello più interessante per il cliente retail riguarda l’assenza del conflitto di interesse. Scegliendo un servizio come quello di Moneyfarm che sfrutta nell’intero processo di investimento - dalla profilazione all’asset allocation - le nuove tecnologie, affiancandole a consulenti, si può contare su un servizio innovativo e “su misura”. Risparmiando anche sui costi.



