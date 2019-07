L’estate è a ritmo di Jambo (con lo zampino di Alpitour)

Diretto da Gaetano Morbioli con la coreografia di Sherrie Silver (che per questo progetto ha coinvolto diversi ragazzini senza famiglia di Rwanda e Zanzibar), il video è stato girato tra Zanzibar, Tanzania e Giamaica. E nella prima tappa a Zanzibar, il gruppo è volato a bordo del nuovo Neos 787 Dreamliner , compagnia aerea del Gruppo Alpitour , per realizzare le riprese lungo la splendida spiaggia del Bravo Club Kiwengwa , uno dei resort più conosciuti e frequentati di Zanzibar, dove ad accoglierli hanno trovato i sorrisi e l’entusiasmo degli zanzibarini. Proprio nella struttura di Alpitour, incastonata nel cuore del paradiso dell’arcipelago tanzanese tra sabbie bianchissime, cieli limpidi e mare turchese, del resto, è nata l’ispirazione per “Jambo”: un paio d’anni fa, durante una vacanza nel Bravo Club, Takagi è stato rapito dai suoni, dai colori, dai panorami e dalle atmosfere dell’isola che gli sono rimasti nell’anima assieme all’inconfondibile saluto degli zanzibarini: “jambo”. Il ritmo africano e le suggestioni dell’isola sono così diventati il tema portante del nuovo tormentone, che racconta come a Zanzibar “l’estate non cambia colore ed è più vicino anche il sole sopra la linea dell’equatore, e tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, voglio andarci con te”.

Da Zanzibar, dove è stata girata la parte principale del videoclip, il team si è quindi trasferito in Tanzania per raggiungere il Lake Manyara National Park immergendosi nell’Africa più autentica e selvaggia e nelle sue atmosfere, mettendosi sulle tracce degli animali e lasciando correre lo sguardo sull’orizzonte sconfinato della savana, incorniciato da tramonti mozzafiato. E proprio qui “non c’è bisogno di niente quando la notte ti prende, tra il cielo e la savana tutto girava, jambo bwana”. Un ritmo che travolge, quello di “Jambo”, e che racconta il mondo in musica con semplicità ed emozione attraverso scene di vita vera, fatta dei sorrisi delle persone, della bellezza dei luoghi, di sensazioni e suggestioni, di suoni e colori, di sapori e profumi.

Lo stesso approccio che Alpitour ha impresso ai suoi Bravo Club per regalare agli ospiti esperienze indimenticabili e autentiche, non solo con un format di intrattenimento rinnovato all’interno dei villaggi (dal progetto Labsitters per insegnare l’inglese ai bambini alle attività sportive con la nuova WellDance, dai workshop tematici delle Bravo Special Academy ai corsi di yoga e discipline olistiche del Bravo Namastè, dal programma Rock Stars per offrire a chi sa suonare la possibilità di esibire le proprie competenze alla collaborazione con lo chef Simone Rugiati per un percorso gastronomico esclusivo) ma anche all’esterno, alla scoperta delle bellezze, delle caratteristiche, delle peculiarità e della cultura delle località di villeggiatura.

Un’affinità di intenti e di vedute che si è consolidata, dopo la collaborazione per la realizzazione del video, anche con la scelta di Sony Music di lanciare ufficialmente il brano nella location che è il simbolo stesso di vacanza, il VOI Tanka Resort di Villasimius, in Sardegna: qui, a maggio, la casa discografica ha organizzato con il Gruppo Alpitour un party di lancio dalle atmosfere africane con dj set sotto le stelle, per far ascoltare “Jambo” in anteprima assoluta. “Per noi che ci occupiamo di progettare sogni – commenta Gianmaria Patti, Brand Manager Bravo Club – parlare di estate ed emozioni è stato naturale fin dal primo momento. E da questa simbiosi è nata l’idea di abbinare musica e vacanze utilizzando un volo Neos e la cornice di un nostro villaggio per raccontare la colonna sonora dell’estate”.