Al Think Digital Summit migliaia di partecipanti per analizzare gli scenari della “nuova normalità”

Sono passati poco meno di quattro mesi, eppure a pensarci sembrano anni: il tempo della spensierata normalità pare ormai lontano. Perché in un attimo, quasi da un giorno all’altro, è cambiato tutto: le zone rosse, le quarantene, il lockdown, le aziende chiuse, i ragazzi a casa da scuola, lo smart working, l’isolamento sociale, gli arcobaleni #andràtuttobene, i karaoke sui balconi. E con le nuove abitudini sono cambiati i bisogni delle persone, sono cambiate le loro scelte, sono cambiate le loro speranze, i loro progetti, il loro modo di lavorare, di vivere, di investire, di creare, perché il coronavirus, nemico invisibile, si è insinuato nelle vite di tutti, e in ogni e qualsiasi settore, da quello economico a quello sociale, in tutto il mondo.

Ora che, con la consapevolezza che niente sarà più lo stesso, è il momento della ripartenza e del rilancio dell’economia, a giocare un ruolo ancor più importante di prima nel mondo che punta su una “nuova normalità” cercando di lasciarsi alle spalle la pandemia è la tecnologia, che potrà aiutare le persone, le famiglie, le aziende, le istituzioni a gettare le basi per una ripresa solida e sostenibile., e per ripensare il mondo sotto una nuova luce. E IBM, che già tante volte nel passato ha dimostrato la propria leadership tecnologica guidando rivoluzioni e cambiamenti epocali, anche questa volta è impegnata per aiutare la transizione.

E ha iniziato a farlo il 18 giugno con il Think Digital Summit Italy, un evento totalmente digitale che ha visto autorevoli nomi del mondo economico e imprenditoriale alternarsi a esperti IBM per condurre gli oltre 2.200 partecipanti attraverso i nuovi scenari di un mondo diverso tra cloud, resiliency, security, smart working e virtual customer engagement. Un evento che ha generato 20 milioni e 900 mila impression su Twitter con 4.031 tweet sull’argomento da parte di 456 utenti unici, e che – grazie anche a testimonianze “sul campo” di chi, forte delle sue scelte IT, ha già iniziato (o completato) la trasformazione digitale – ha calamitato l’attenzione con una sessione plenaria che ha visto la partecipazione in contemporanea di oltre 1.800 utenti, e quindi di tre sessioni di discussione parallele nelle quali si è parlato di “Resiliency & Cloud” (699 partecipanti), “Security” (386 intervenuti) e “Remote Workforce & Smartworking” (428 collegati).

Nel corso della prima “tavola rotonda virtuale, “Resiliency & Cloud”, è stata analizzata la possibilità delle aziende di migliorare flessibilità e resilienza di business facendo leva su nuove tecnologie (come l’Hybrid Cloud) e nuovi modelli di servizi IT; la discussione sul tema della “Security” ha invece illustrato i nuovi rischi per la cybersicurezza, evidenziando come ripartenza e trasformazione del business non possano prescindere dalla sicurezza informatica per la quale la pandemia di Covid-19 rappresenta una sfida senza precedenti. Infine, durante la sessione “Remote Workforce and Smart Working”, i partecipanti si sono focalizzati sui 4 principali acceleratori della digitalizzazione (competenze, produttività, engagement e infrastruttura a supporto) analizzando il ruolo dell’AI e portando le testimonianze dei clienti delle soluzioni IBM.

Una giornata che, come preannunciato dal titolo, ha aiutato a “pensare digitale” per prepararsi ai mutamenti del mondo dell’economia, dell’impresa e dei servizi, e per riuscire ad affrontare con una nuova consapevolezza le sfide della “nuova normalità”.

E per chi non è riuscito a partecipare, o semplicemente vuole rivivere l’evento, è sufficiente accedere ai contenuti on demand di Think Digital Summit Italy.