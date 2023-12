Honda CR-V: arriva la versione con la spina

Fa il suo debutto in Europa, per la prima volta su una vettura Honda, la motorizzazione plug-in hybrid: un ulteriore passo verso l’elettrificazione

Un suv ideale per qualsiasi tipo di esigenza e oggi, ancora di più, perché la sesta generazione di CR-V aggiunge un ulteriore importante tassello.

Sotto il cofano c’è il propulsore benzina a quattro cilindri da 2.0 litri a iniezione diretta da 150 CV abbinato, in questo caso, a un motore elettrico, per un totale di 184 CV. La loro sinergia garantisce livelli di consumi davvero molto contenuti, contribuendo sensibilmente ad abbattere le emissioni di CO2.

Honda CR-V si ricarica in modo molto semplice. Lo sportellino si trova sul parafango anteriore e, per avere un pieno di energia, bisogna mettere in conto circa 2 ore e mezza.

Honda CR-V è silenzioso, ben isolato dall’esterno, e confortevole. Sono diverse le modalità di guida che possiamo utilizzare: Normal, Sport, Econ e Snow alle quali vanno aggiunte anche le opzioni EC ed Eco Assist che sono disponibili per la nostra versione ibrida plug-in. CR-V vanta anche le nuove modalità “snow” e Tow. Quest’ultima permette alla variante e:PHEV di portare un rimorchio fino a 1,500 kg (frenato) aumentando così di molto la flessibilità e la praticità del veicolo.

Alla voce “design”, il nuovo CR-V mette in bella mostra linee completamente aggiornate che danno un aspetto più incisivo e sportivo rispetto al passato. La nostra versione si distingue da quella “full hybrid” per il disegno differente della griglia anteriore.

Più lungo di 11 mm e più largo di 106 (mm), rispetto alla generazione precedente, può contare su uno spazio interno ai vertici della categoria, a tutto vantaggio della comodità di guidatore e passeggeri.

Si viaggia comodi a bordo di CR-V, la posizione di guida è rialzata e si ha davvero una visuale ottimale della strada. Tutti i comandi e le info della vettura sono facilmente fruibili grazie al grande schermo touch.

Gli ingegneri della Casa giapponese affermano che questa sia la generazione più sicura di sempre.

Infatti può fare affidamento sul nuovo sistema di sicurezza di ultimissima generazione Honda Sensing 360. SI tratta di un sistema di telecamere sofisticate e in grado di offrire una visuale a 360 gradi intorno al veicolo. Il riconoscimento degli oggetti tramite la telecamera frontale aggiornata e il rilevamento radar permette a CR-V di riconoscere le strisce e i bordi della strada, le moto, le bici e altri veicoli.

Un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di Honda di azzerare le vittime di incidenti stradali che vedono coinvolti i propri veicoli, offrendo sicurezza ai passeggeri e agli altri utenti della strada.