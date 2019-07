Tornano a rombare i motori con “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”

Bolidi rombanti, protagonisti iconici, belle donne e tanta azione. Sono gli ingredienti che hanno fatto la fortuna di una delle saghe più longeve e amate di Hollywood: quella di Fast & Furious. Dal film capostipite, uscito nel 2001, sono stati incassati più di 5 miliardi di dollari. E adesso l’universo di Fast & Furious si espande con il primo spin off della serie, Hobbs & Shaw, in arrivo nei cinema l’8 agosto. La nuova avventura, diretta da uno che di film di azione se ne intende come David Leitch (Deadpool 2) e scritta da Chris Morgan, che della serie è autore sin dal terzo capitolo, riprende e si concentra su due personaggi rimasti fino a questo momento, seppur di poco, in seconda fila.

Per una volta quindi non ci sarà Vin Diesel ma tornano comunque due vecchie conoscenze degli amanti della saga: il mastodontico veterano del dipartimento di polizia Luke Hobbs, interpretato da quella montagna di muscoli che risponde al nome di Dwayne “The Rock” Johnson, e l’emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese Deckard Shaw, nei cui panni ritroviamo Jason Statham.



A completare il cast stellare c’è Idris Elba, questa volta nel ruolo dei cattivone di turno: il suo Brixton è un anarchico geneticamente potenziato al punto da autodefinirsi “Superman nero”, che si viene a trovare in possesso di una minaccia batteriologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre. E’ per impedire che questo avvenga che i due acerrimi nemici Hobbs & Shaw questa volta dovranno unire le loro forze. Helen Mirren invece riprende il proprio ruolo di Magdalene Shaw, la madre di Deckard. Ma non finisce qui, perché con questo film la famiglia Shaw si allarga. Tra i protagonisti ci sarà infatti anche Hattie Shaw, la sorella di Deckard, interpretata da Vanessa Kirby. E’ un’agente dell’MI6 e con Hobbs ha un’intesa particolare, cosa che non va affatto a genio a Deckard… vedremo come andrà a finire.



Con questo episodio la saga di Fast & Furious, da sempre legata agli assolati panorami californiani, espande il proprio raggio d’azione in tutto il mondo, passando da Los Angeles a Londra, per arrivare fino a Chernobyl e alle Isole Samoa. Insomma, uno dei titoli più caldi per fare di questa estate al cinema un momento di puro divertimento.