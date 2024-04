Il salotto di casa diventa un cinema con il televisore da 100 pollici  

La rivoluzione parte dall’intrattenimento con i nuovi televisori ULED X: una maggiore luminosità e zone di retroilluminazione che arrivano fino a 40mila unità garantiscono un controllo preciso della luce e un contrasto sempre più accurato. Tra le Laser TV, l’8K Sonic Screen vanta lo schermo sonoro più grande al mondo (un'area sonora di 3,4 metri quadrati e oltre 100mila unità sonore): il suono offre un'esperienza che compete con quella di un cinema professionale. Per chi è alla ricerca di versatilità nell’installazione, ma preservando le alte prestazioni, il nuovo Rollable Laser TV di Hisense è la soluzione: lo schermo si può arrotolare e nascondere quando non viene utilizzato.

Il televisore più grande sul mercato in Italia

Hisense negli ultimi anni ha perfezionato la sua specializzazione negli schermi di grandi dimensioni, come testimonia la 100 U7 Mini-LED, la tv che con i suoi 100 pollici è la più grande attualmente sul mercato in Italia. Guardare una partita di calcio, assicura il produttore, sarà come scendere in campo. Gli schermi arrivano anche in cucina e si integrano negli elettrodomestici per semplificare le esigenze quotidiane dei consumatori. Il frigorifero smart a 4 porte tiene traccia delle scorte e offre ricette personalizzate, collegandosi ad altri dispositivi. E’ dotato di un cassetto che può passare rapidamente da frigorifero a congelatore soft. La lavastoviglie Smart Built-In ha vinto il CES Innovation Award 2024 grazie al dosaggio automatico del detersivo: il consumatore carica le stoviglie, sceglie il programma e al resto ci pensa lei.