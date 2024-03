Diradamento e caduta dei capelli, ecco il trattamento italiano che stimola la ricrescita

Sono, insomma, un mezzo per esprimere se stessi, la “carta d’identità” con la quale ci si presenta al resto del mondo. Ma a volte la genetica gioca brutti scherzi, e capita che con il passare degli anni i capelli inizino a diradarsi. E la perdita dei capelli, a maggior ragione se inizia in giovane età, può diventare un problema.

Oggi, nella società dell’immagine, conservare i capelli forti, sani e in salute è una priorità. E quando la capigliatura inizia a sfoltirsi, o i capelli cominciano a diventare sempre più sottili, spenti e opachi, molti uomini ne soffrono. E quando accade alle donne, l’impatto psicologico è addirittura maggiore.

La risposta al problema del diradamento e della caduta dei capelli “La risposta a questo problema arriva però ora dalla scienza” grazie a un preparato che, agendo in modo mirato su quelle cellule del cuoio capelluto i cui follicoli hanno smesso di sostenere il meccanismo di ricrescita dei capelli, è in grado di invertire il processo di caduta e di ripristinare il funzionamento fisiologico, contrastando il diradamento dei capelli.

Formula 100% naturale Si tratta della Lozione Hilaria Experience Plus che, sviluppata dai ricercatori di Hilaria Cosmetica Naturale e dalla founder Ilaria Chiriacò, consiste in una formula brevettata e unica nel suo genere: basata su un approccio terapeutico al 100% naturale, sfruttando i principi della nutraceutica e della cosmetogenomica combina le potenzialità delle cellule staminali vegetali e dei principi epigenetici più avanzati per stimolare e ripristinare i meccanismi di comunicazione cellulare, ristabilendo il processo di rigenerazione nel derma più profondo e riattivando l’attività dei follicoli.

Nel dettaglio, la Lozione Hilaria Experience Plus di Hilaria Cosmetica Naturale attiva il meccanismo con cui le cellule della papilla dermica specializzate nella produzione di segnali incoraggiano un nuovo sviluppo del follicolo pilifero anche quando la miniaturizzazione del capello è in corso. E ciò consente un miglioramento del trofismo delle radici dei capelli, utile nel trattamento delle diverse forme di caduta, contribuendo al mantenimento della fase vitale del ciclo dei capelli.

I test clinici La Lozione Hilaria Experience Plus è stata testata in collaborazione con medici tricologi appartenenti alla Sitri, e i test clinici di laboratorio hanno dimostrato le proprietà uniche dei prodotti: “Lo studio – sottolinea infatti una nota di Hilaria Cosmetica Naturale – ha ottenuto una risonanza tale nel settore che sarà presto pubblicato sulla nota banca dati biomedica sviluppata dal National Center for Biotechnology information grazie a due professionisti che ne hanno potuto constatare l’efficacia dopo i test clinici”.

E i due medici, la dottoressa Lucia Batacchi (chirurgo iscritto alla Sitri, con master in scienze tricologiche mediche e chirurgiche) e il dottor Gianluigi Antognini (coordinatore Tricoitalia e docente alla Scuola di tricologia della Sitri), spiegano che “l’acido lattico è una delle maggiori cause di caduta” dei capelli. E “un lutto, un parto, una lunga malattia, sono tutti possibili eventi stressogeni in grado di innescare il distacco delle guaine interne ed esterne del capello che servono da ancoraggio dello stelo. Una causa dovuta a condizioni genetiche e ormonali è l'alopecia androgenetica (AGA) ed è purtroppo una condizione cronica, che si caratterizza con una progressiva involuzione dei follicoli piliferi con conseguente miniaturizzazione dei capelli, i quali tendono a diventare sempre più sottili fino a scomparire del tutto o quasi. La causa è ad opera degli ormoni androgeni e in particolar modo del diidrotestosterone (DHT). L’alopecia androgenetica consiste quindi in una progressiva depigmentazione e miniaturizzazione, fino alla totale atrofia dei capelli e dell’area centrale del cuoio capelluto”.

Tra le particolarità del protocollo di Hilaria Cosmetica Naturale c’è proprio, secondo i medici, la capacità di “legarsi alle guaine del follicolo pilifero invertendo il processo corrosivo dovuto alla presenza di acido lattico” che viene neutralizzato. Le guaine che proteggono e ancorano il capello al derma tornano così “allo stato pre-corrosivo mediante un processo riepitelizzante. La caduta rallenta e il capello è libero di riprendere il naturale ciclo di crescita”.

La Lozione Hilaria Experience Plus, proseguono la dottoressa Batacchi e il dottor Antognini, “subito dopo l’applicazione permea lo stato dermico più profondo interrompendo quei meccanismi di origine metabolica che vanno a minare la corretta formazione della sequenza peptidica della cheratinizzazione del capello. Applicazione dopo applicazione, la mitosi cellulare si ripristina con conseguente pigmentazione dei fusti”.

Il protocollo Hilaria si è poi rivelato efficace anche per trattare la seborrea o “cute grassa”, fattore che predispone ad altre dermatosi. E la lozione Hilaria, secondo i medici, è stata in grado “di produrre un miglioramento notevole, inibendo l’iperproduzione di sebo a livello ghiandolare”.

I test clinici, sottolineano i due medici, hanno evidenziato che “i pazienti monitorati dopo l’utilizzo della lozione Hilaria hanno visivamente migliorato i parametri analisi dopo analisi” con “una riduzione dell’acido lattico a livello follicolare e un aumento del diametro dei fusti con relativo ispessimento”. Inoltre si evince “maggiore pigmentazione e cheratinizzazione delle aree trattate, la cute è risultata meno infiammata e più ossigenata e la fase Anagen (crescita) dei capelli è aumentata”.

Inoltre, secondo la dottoressa Batacchi e il dottor Antognini, il protocollo Hilaria (che può essere utilizzato da uomini e donne senza distinzione) può essere utilizzato anche in combinazione con altre terapie tricologiche. E anche per chi intende sottoporsi all’autotrapianto “l’utilizzo preventivo del protocollo Hilaria diminuisce l’infiammazione cutanea ed è utile per preparare il terreno cutaneo all’intervento, sia nel pre che nel post trapianto”.

In conclusione, secondo i risultati dei test, la Lozione Hilaria Experience Plus è la nuova frontiera per combattere il diradamento dei capelli. E settimana dopo settimana, mese dopo mese, tutte le anomalie cutanee (dalla miniaturizzazione dei capelli all’opacizzazione, dalla dermatite seborroica al prurito, fino ad arrivare all’infiammazione cutanea) vengono riparate. E i pazienti possono tornare a riaccarezzarsi i capelli e a ritrovare fiducia in se stessi.