Internet e telefonia, cosa fare quando non arriva la fibra  

Una connessione a banda larga, ormai, è indispensabile per lavorare e divertirsi, ma non tutta l’Italia è cablata: per fortuna esistono valide alternative

Ma ad oggi non tutti possono contare su una connessione veloce. Chi con la Rete ci lavora, magari in smart working, o si gode serie tv, videogiochi, musica ecc, sa quanto una connessione lenta e poco stabile possa essere limitante. Ma la fibra, fortunatamente, oggi non è l’unica soluzione e le alternative, per chi non è “raggiunto”, non mancano.

In Italia, la diffusione della fibra ottica è in costante crescita.

La copertura della fibra ottica Il primo passo per chi sia alla ricerca di una connessione più veloce è capire se la propria zona sia coperta o meno dalla fibra ottica. facile.it offre un servizio di informazione che permette di verificarlo su tutto il territorio nazionale.

Verificare le prestazioni della propria connessione Un altro step fondamentale passa dal testare le prestazioni della propria connessione: in Rete esistono diversi “speed test” capaci in pochi click di fornire informazioni utili come la velocità di download e upload, il ping e la jitter. Confrontando questi risultati con i valori minimi garantiti dal proprio operatore, si può intanto avere un’idea della situazione di partenza.

Alternative alla fibra ottica Arrivati a questo punto, se la vostra connessione non vi soddisfa e la fibra non arriva nella vostra zona, è il momento di trovare una valida alternativa. Ovunque arrivi una linea telefonica, è possibile avere una connessione tramite Adsl, che sfrutta infatti i cavi telefonici in rame (qui la guida di facile.it per confrontare le offerte più vantaggiose). Se invece ci troviamo in un contesto dove non abbiamo a disposizione una linea telefonica, è possibile ricorrere all’internet mobile, trasformando il proprio cellulare in un modem a cui collegare altri dispositivi. Piuttosto prestante nelle zone coperte dal 5G, risente di qualche limitazione dove non presente. Ma se tutto questo ancora non ha risolto i vostri problemi di connessione, ecco anche un’ulteriore opzione, quella del cosiddetto internet satellitare.

Internet satellitare Sfruttando i sistemi satellitari, e non quindi i cavi della rete telefonica, e trasmettendo i dati in modalità wireless, questo tipo di connessione assicura ottime prestazioni in termini di velocità e un ampio raggio di copertura. Un sistema di satelliti trasmette il segnale alle stazioni terrestri NOC (Network Operations Center) che a loro volta lo trasmettono a una parabola con cui è collegato il modem.

La scelta di una connessione satellitare è particolarmente indicata per chi abita in zone non raggiunte da Adsl o fibra: pur potendo raggiungere la velocità di 30 Mbps, resta comunque meno stabile a causa di barriere naturali o eventi atmosferici che potrebbero limitare la trasmissione del segnale radio necessario per la connessione. Se in passato i costi di questa tecnologia potevano essere più impegnativi, oggi si trovano offerte, come si può verificare su facile.it, mediamente di poco superiori a quelle che sfruttano “tecnologie classiche”, e nella maggior parte dei casi prevedono anche la fornitura in comodato gratuito dell’antenna satellitare.