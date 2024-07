I tassi dei mutui hanno iniziato a scendere, è tempo di comprare casa?

In particolar modo al momento i mutui a tasso fisso rappresentano un’ottima possibilità: per un prestito di 126mila euro in 25 anni si trovano infatti offerte che prevedono un TAN pari al 2,87%, per una rata mensile di 589 euro. Inoltre in caso di mutui green a tasso fisso si può scendere maggiormente, con un TAN al 2,65% e una rata mensile di 574 euro. Per vedere cosa offre al momento il mercato è possibile confrontare le offerte nella sezione dedicata ai mutui su Facile.it.