Assicurazione auto, personalizzare la polizza per risparmiare

Scegliere la polizza più economica e soddisfacente è un esercizio che richiede una valutazione attenta e precisa delle proprie esigenze. Valutare il quando, come e quanto utilizziamo la nostra vettura può fare la differenza per trovare la polizza più conveniente senza rischiare di non essere sufficientemente tutelati.

Assicurare la propria auto è un’attività obbligatoria e necessaria ma non per questo così semplice e immediata.

Quanti sono i chilometri percorsi in un anno? Una delle prime domande da farsi è quanto si usi effettivamente l’auto. Il numero di chilometri percorsi abitualmente, infatti, può influenzare in modo significativo il costo della polizza. Le compagnie assicurative tendono a offrire tariffe più basse per coloro che guidano meno, poiché il rischio di incidenti è direttamente proporzionale a quanta strada si percorre.

Se, quindi, non si usa tanto l’automobile, potrebbe essere interessante identificare compagnie che offrono programmi assicurativi a chilometraggio ridotto o tariffe speciali per i guidatori occasionali.

Chi è il conducente principale dell’auto? Il rischio, come è facile da intuire, non è uguale per tutti.

Il conducente principale dell'auto può avere un impatto significativo sul costo dell'assicurazione. Sono molti i fattori che incidono e che vengono valutati: l'età, l'esperienza di guida e lo storico di incidenti.

Ad esempio, i conducenti più giovani tendono a doversi confrontare con tariffe più elevate a causa della loro mancanza di esperienza e della presunta propensione a comportamenti rischiosi alla guida. Ad aiutare le persone più giovani interviene comunque l’RC familiare, estensione della Legge Bersani che mira proprio ad alleggerire il costo dell’assicurazione per chi può ereditare la classe di merito di un’altra persona, o sfruttare la propria classe di merito per un secondo mezzo, come l’RC della moto.

Il consiglio è comunque quello di dichiarare sempre il vero conducente principale per ottenere un preventivo il più preciso possibile ed evitare contestazioni in caso di sinistri.

Quali opzioni di copertura mi servono davvero? Quando si tratta di scegliere un'assicurazione auto, è importante valutare attentamente quali opzioni di copertura siano realmente necessarie. Una copertura completa offre una protezione più ampia, ma può anche essere più costosa e in certi casi anche piuttosto inutile.

Ad esempio, con un'auto più vecchia o meno costosa, si può optare per una copertura più limitata per risparmiare sui premi assicurativi, magari evitando l’opzione furto e incendio. È importante, in ogni caso, pensare di mantenere livelli adeguati di copertura in caso di incidenti oppure, in caso non si disponga di un posto auto al chiuso, di eventi atmosferici avversi che negli ultimi anni si sono moltiplicati.

Conviene far installare una scatola nera? Molte compagnie offrono delle tariffe agevolate a fronte dell’installazione di una scatola nera sul veicolo.

La “black box” è un dispositivo che non solo localizza il mezzo ma che registra e trasmette a una centrale operativa anche altre informazioni come la velocità, le accelerazioni e le decelerazioni dell’auto, permettendo di ricostruire esattamente la dinamica di possibili incidenti e tracciando le abitudini di guida dell’automobilista.

A fronte dell’installazione della scatola nera, il cui costo è generalmente a carico della compagnia assicurativa, vengono proposte polizze economicamente vantaggiose.

Quali sono le opzioni di pagamento disponibili? Le compagnie assicurative offrono spesso diverse opzioni di pagamento per adattarsi alle esigenze finanziarie dei clienti. Prima di impegnarsi con una polizza assicurativa, è opportuno esaminare attentamente le opzioni di pagamento disponibili, inclusi gli sconti per pagamenti annuali o semestrali.

In alcuni casi, si possono ottenere tariffe scontate scegliendo di pagare l'intero premio in un'unica soluzione anziché rateizzare i pagamenti così come potrebbero esserci dilazioni a tasso zero interessanti.