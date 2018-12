Addio vecchie tessere fedeltà, Green Network Energy lancia il “club degli sconti”

Se la pubblicità è da sempre considerata l’anima del commercio, non v’è dubbio che il cuore pulsante sia rappresentato dai programmi di fidelizzazione: ormai non c’è brand, dal più grande al più piccolo, che non offra tessere fedeltà, raccolte punti, cataloghi di premi. Si tratta di uno strumento ormai talmente radicato e diffuso, che nella grande maggioranza dei casi è rimasto immutato per anni se non addirittura decenni: mille punti per avere un frullatore, duemila per il servizio di piatti, tremila per la moka.

Ecco perché Green Network Energy, leader nel mercato energetico indipendente che fin dalla nascita nel 2003 si è fatto notare sia per la sua capacità di innovare sia per l’estrema attenzione nei confronti dei consumatori, ha lanciato un programma rivoluzionario per premiare i propri clienti, ricompensando con sconti e benefit la loro fedeltà. Non con i soliti premi il cui valore è generalmente risibile rispetto all’impegno necessario per conquistarli, ma con opportunità di risparmio tangibili, accessibili in breve tempo e personalizzate in base al livello di fedeltà all’azienda. Accedendo al nuovo Energy Club,i clienti di Green Network Energy possono usufruire in coppia delle prestazioni offerte da circa 1.500 strutture convenzionate in Italia tra ristoranti, centri estetici e Spa, cinema, attrazioni, hotel con uno sconto del 50% (due prestazioni al prezzo di una) e beneficiare di tanti altri sconti offerti da una serie di “saving partner” (cliniche dentistiche, officine e carrozzerie, articoli per animali, servizi di baby sitter, offerte culturali, sistemi di sicurezza per la casa).

Le opportunità di risparmio aumentano in funzione dei mesi di fornitura. Dopo 3 mesi, ad esempio, i soci Energy Club possono ottenere scontistiche presso una parte dei “saving partner” e accedere ai primi “circuiti x2”, ristoranti e benessere (centri estetici e Spa). Dopo un anno è possibile andare in coppia, pagando la metà, anche al cinema, nei parchi divertimento, in hotel 3 stelle o superiore, senza contare che i clienti più affezionati possono anche accedere a tutti gli sconti offerti dai partner. A regime, usufruendo delle scontistiche offerte nell’ambito del Club, i clienti possono ottenere vantaggi e risparmi annui fino a 1.500€ sulle spese di tutti i giorni (ben oltre il costo medio annuo di una fornitura domestica di energia elettrica).

E per i clienti appena entrati in fornitura con Green Network Energy sono subito disponibili 5 “gettoni prova”, uno per ciascuno dei circuiti x2 (ristoranti, beauty, benessere, cinema, attrazioni, hotel), e un buono di 5€ spendibile nei supermercati Carrefour aderenti al circuito Promoshopping per prendere confidenza con il programma e iniziare a risparmiare. Per i soci del Green Network Energy Club, poi, scegliere i propri benefit è facilissimo: tutte le strutture e gli sconti sono a disposizione attraverso portale web che consente, in completa autonomia, di prenotare i vantaggi presso le strutture convenzionate ricercandole sia per vicinanza sia per area tematica, con un archivio digitale delle precedenti esperienze e a un personal concierge per la prenotazione di alberghi e ristoranti.