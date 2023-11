Il diploma di maturità è un miraggio? Ora c'è la soluzione

Grandi Scuole sostiene e accompagna al traguardo con un approccio innovativo e personalizzato chi si è smarrito per strada, chi vuole ricominciare e chi ha perso la fiducia in se stesso. Sia che si debba rimediare a qualche debito formativo, sia si debba recuperare interi anni scolastici

È da un lato un punto d’arrivo, e dall’altro un punto di partenza: per alcuni, per l’ingresso nel mondo del lavoro; per altri, per l’accesso agli studi universitari. Ma anche tra modifiche, riforme, rivoluzioni nel mondo della scuola, per alcuni studenti il diploma continua a essere un miraggio.

Raccontata in film e canzoni, incubo di ogni studente (soprattutto se, come è successo quest’anno a una classe di un liceo messinese, è costretto a ripeterla), la maturità è da sempre uno spartiacque.

C’è chi si perde per strada prima e continua a vedere l’esame di maturità come lontanissimo e irraggiungibile, c’è chi accumula debiti formativi e vede sfumare i propri sforzi, c’è chi proprio alcune materie non riesce a farsele entrare in testa, c’è chi perde fiducia in se stesso, c’è chi magari ha scelto la scuola sbagliata e non riesce a rimettersi in pista… I motivi delle difficoltà di arrivare (e superare) l’esame di Stato possono essere tanti. Ma rimettersi in carreggiata e arrivare al diploma è comunque possibile con servizi pensati proprio per questo.

Servizi come quelli di Grandi Scuole: presente in tutti i Centri Studio Cepu in Italia, il suo obiettivo è quello di far vivere la scuola come un’opportunità unica di formazione e di crescita, aiutando i ragazzi a ritrovare l’entusiasmo e la motivazione necessari a recuperare lacune, insufficiente e debiti formativi (così da non rischiare di perdere l’anno scolastico), ma anche interi anni scolastici persi, arrivando al traguardo del diploma attraverso l’apprendimento di un metodo di studio efficace.

Il sostegno di Grandi Scuole ai ragazzi è efficace perché, oltre che studiare in classi tradizionali, possono scegliere di apprendere individualmente o in miniclassi, con lezioni specifiche nelle materie e negli argomenti con più necessità di approfondimento, in modo che ogni singolo studente possa avere da tutor e docenti tutta l’attenzione di cui ha bisogno attraverso un approccio personalizzato basato sulle specifiche caratteristiche ed esigenze di ciascuno. E grazie alle moderne piattaforme di e-learning, si può seguire a distanza una parte delle lezioni interagendo con il docente attraverso una live chat, così da offrire maggiore flessibilità per consentire agli studenti di conciliare lo studio con le attività extrascolastiche.

Proprio grazie a questa caratteristica, Grandi Scuole è il punto di riferimento anche degli adulti che, avendo abbandonato gli studi, vogliono ora recuperare il tempo perso oppure riqualificarsi per essere più competitivi nel mondo del lavoro conseguendo un diploma.

I servizi di Grandi Scuole sono infatti attivati per tutti i corsi di studio: licei, istituti tecnici e professionali, per ogni tipo di indirizzo Grandi Scuole offre un sostegno a tutti quei ragazzi che hanno bisogno di rimettersi in pari o degli adulti che vogliono completare il loro percorso o intraprenderne uno nuovo. E proprio per impostare un lavoro il più possibile efficace, prima di accedere al servizio ogni studente riceve una valutazione del proprio stile di apprendimento attraverso un multi questionario di studio, così da ottimizzare gli sforzi e da correggere eventuali problematiche grazie all’intervento di docenti e Tutor in un ambiente tranquillo, sicuro e familiare. Grande spazio e importanza viene riservato da Grandi Scuole anche ai PCTO, i Progetti di alternanza scuola-lavoro con simulazioni d’impresa reali e concrete.

Grandi Scuole si rivolge però anche a chi deve recuperare insufficienze o debiti formativi in alcune materie: grazie al servizio di “Doposcuola”, i ragazzi continuano a frequentare la propria scuola e, nel pomeriggio, in Grandi Scuole si dedicano ai compiti e allo studio delle materie da recuperare. Così, con il supporto degli insegnanti giusti, i ragazzi ritrovano l’entusiasmo necessario per affrontare l’anno scolastico. E i Tutor sono formati anche per l’insegnamento a persone con DSA e BES.

Proprio i Tutor sono il vero cuore dell’attività di Grandi Scuole: si tratta di insegnanti specializzati nelle singole materie che affiancano gli studenti per aiutarli a sviluppare un metodo di studio efficace per migliorare i loro risultati attraverso il metodo del learning by doing, acquisendo consapevolezza delle loro capacità e arrivando anche a recuperare in un solo anno uno o più anni scolastici persi. Altre due figure-chiave del servizio sono Gestore e il Referente Didattico: la prima garantisce una corretta erogazione del servizio didattico, mentre la seconda è il riferimento locale per la famiglia dell’allievo e il garante dei risultati degli studenti. Perché Grandi Scuole, per quanto riguarda il recupero degli anni scolastici, offre la Garanzia Promosso o Ripreparato. E grazie ai risultati raggiunti dai suoi studenti, Grandi Scuole ha ottenuto, secondo un’indagine statistica di A&F La Repubblica, il titolo di “Migliori in Italia per Servizio Recupero Scuola 2023”, giudizio confermato anche dalle recensioni su TrustPilot.

Per saperne di più su Grandi Scuole, sui suoi servizi e sui risultati che puoi raggiungere per arrivare senza problemi al diploma, visita il sito ufficiale.