Dazi Usa, la battaglia di Grana Padano non si ferma

Prodotto ogni anno in poco meno di cinque milioni di forme da 128 caseifici che occupano 40mila addetti tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige, il Grana Padano è il prodotto DOP più consumato al mondo e una delle più note e apprezzate eccellenze del made in Italy a livello globale. Tanto che, nel solo 2018, delle 4.932.996 forme totali ottenute ben 1.938.328 (il 39,3%) sono state destinate all’export. In larga parte negli Stati Uniti, dove arrivano ogni anno 160.000 forme di Grana Padano, per un valore di circa 75 milioni di euro.

Proprio l’export negli Usa, però, è ora gravato dai dazi voluti dall’amministrazione Trump e autorizzati dalla Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio: si tratta, spiega Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, “della conseguenza degli aiuti che l’Ue diede anni fa ad Airbus, azienda produttrice di aerei di proprietà di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna”. Aiuti che, secondo la Wto, hanno danneggiato la concorrente Boeing, portando all’autorizzazione agli Usa a imporre, come risposta, dazi “per poco meno di 7 miliardi di euro nei confronti di tutti i prodotti europei, e non solo dei quattro Paesi proprietari di Airbus”.

Un’imposizione che ha colpito anche le eccellenze alimentari italiane, compreso il Grana Padano DOP, ma che è stata inferiore alle stime catastrofiche della vigilia: “Temevamo dazi nella misura aggiuntiva del 100% del valore – rileva Berni – mentre quella applicata è stata pari al 25% aggiuntivo”. In soldoni, “finora il Grana Padano DOP ha pagato su ogni forma un dazio pari a 2 euro al chilo, cioè al 15% del valore fatturato su ogni forma. L’aumento del 25% implica quindi un incremento di 3,25 euro al chilo su ogni forma, portando l’imposizione complessiva a 5,25 euro. Si tratta di un incremento indubbiamente pesante, ma al di sotto di quello temuto con le stime dei giorni scorsi di 13 euro al chilo per ogni forma”.

Per il direttore generale del Consorzio “si tratta di una punizione ingiusta e comunque pesante, ma dobbiamo rilevare come l’azione di forte reazione che il Consorzio Grana Padano ha avviato per primo nei giorni scorsi, sensibilizzando governo e opinione pubblica, ha giovato”, portando al contenimento di una misura che avrebbe potuto avere esiti ben peggiori. Ma ora, secondo Berni, l’azione politica, diplomatica ed istituzionale non si deve fermare: “Ringraziamo il premier Conte, il ministro alle Politiche agricole Bellanova, i ministri competenti e i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, per l’impegno finora profuso e per quello che siamo convinti manterranno per convincere il presidente Trump a rivedere una decisione profondamente ingiusta per i produttori italiani e per i consumatori americani”.

Perché la conseguenza dei dazi, oltre all’ovvia ripercussione sui produttori italiani a causa della diminuzione dell’export (con contraccolpi anche sul mercato italiano) e agli importatori statunitensi con la conseguente perdita di posti di lavoro negli Stati Uniti, sarebbe anche e soprattutto per i consumatori americani. I quali, sottolinea il direttore del Consorzio, “dovranno rassegnarsi a spendere di più per acquistare i nostri prodotti d’eccellenza oppure a orientarsi sui fake prodotti là. Che sarebbero gli unici ad avvantaggiarsi della situazione”.

Per Berni, infatti, “la scelta dei prodotti da colpire sembra mirata a favorire quei settori della produzione Usa che le nostre eccellenze mettono più in difficoltà. Ma siamo certi che chi, anche negli Stati Uniti, preferisce la qualità che ha reso il Grana Padano il prodotto DOP più consumato nel mondo, difficilmente sceglierà un tarocco. Siamo convinti che riusciremo a superare senza significativi contraccolpi anche questo passaggio con l’aiuto doveroso delle istituzioni italiane e, di conseguenza, di quelle UE che non mancheremo di continuare a sollecitare”.

In conclusione, il direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP riassume la vicenda dazi con una similitudine meteorologica: “Si annunciava un uragano ma è arrivato solo un forte temporale. E se ci danno gli ombrelli giusti potremmo anche riuscire a non bagnarci. Noi stiamo lavorando per avere gli ombrelli”.