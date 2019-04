Glade: fragranze e design al servizio della casa

Funzionalità e design

Funzionalità e design sono due parole d’ordine per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno al mondo della casa, anche quando si parla di profumatori per ambiente. Linee semplici, esclusive e dinamiche rappresentano la scelta di Glade per un prodotto moderno e adattabile, che si declina nelle sue diverse varianti. Dal diffusore manuale Touch & Fresh, un classico che regala con un solo tocco la freschezza al proprio bagno, a quello automatico che si attiva selezionando il tempo di intervallo (ogni 9 o 18 o 36 minuti), Automatic, per una casa sempre accogliente, a Sense & Spray, l'unico con sensore di movimento intelligente che diffonde una straordinaria fragranza ogni volta che rileva il tuo passaggio.



Ad ognuno la sua fragranza

Grazie alla varietà delle fragranze che oggi Glade offre, è possibile trovare quella più adatta alla propria sensibilità e ai propri gusti. Dai “classici” come il profumo della Provenza vestita di viola, delicato e rilassante racchiuso nella fragranza calm lavender & Jasmine. Oppure come il profumo della sensualità leggiadra e della calma prima di dormire racchiuso nel cuore di sandalo della fragranza Relaxing Zen o nella carezza della fragranza sensual sandalwood & Jasmine, un concentrato di fiori bianchi che custodiscono una suggestione orientale data dall' ylang ylang . Se invece si vuole correre con la mente ai ricordi dell’estate, c’è Ocean Adventure, capace di riportarci immediatamente in spiaggia. Per gli amanti della primavera Floral Blossom, una fragranza delicate e leggera. Mentre se gioia e spensieratezza sono le parole che vi contraddistinguono allora la fragranza giusta è Radiant Berries. Ciliegie rosse, profumo di agrumi, ma anche dolci note alla rosa, alla peonia e alla meringa sono dedicate agli innamorati con una fragranza, Luscious Peony & Cherry, “vestita di rosso” e piena di contrasti come lo è l’amore.