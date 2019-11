A Taranto la sfida della blue economy

La prima volta fu nel 1946 e a tagliare il nastro fu l’allora presidente della Repubblica Enrico De Nicola, poi un lungo periodo di alterne vicende, fino al 2019. Quest’anno la Fiera del Mare a Taranto è tornata grazie all’impegno di Regione Puglia e Puglia Promozione, proprio mentre il territorio si interroga sul cambio di passo del suo modello di sviluppo e i valori economici della Blue Economy (fonte Ue Blue Economy Report 2019 – ndr) fanno registrare circa 19,7 miliardi di valore aggiunto per il PIL nazionale e una occupazione stabile per oltre 390mila persone.

Dal 17 al 20 ottobre nei 18mila metri quadri espositivi del Molo Sant’Eligio di Taranto, ai piedi degli antichi “pittaggi” della città vecchia il mare è dunque tornato protagonista in stand, sulle barche ormeggiate e nell’ampia area convegni in cui si è parlato della risorsa blu non solo in chiave turistica, ma anche come opportunità di investimenti in innovazione, acquacoltura, trasporto commerciale, diportismo, food e energia.