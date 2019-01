Preparazione:



prendete il panettone avanzato e tagliatelo in fette spesse 1 cm , dopodiché tagliatele in pezzi dando loro un taglio rettangolare di circa da 3 cm x 7 cm.



Ungete un tegame antiaderente con un po’ di burro, scaldate a fiamma media e tostate le fette di panettone su entrambi i lati, fino a quando non sono dorate (circa 3 min in totale per ogni fetta)



Toglietele dal tegame e mettetele su una griglia rivestita di carta da forno



Con una tasca da pasticcere, decorate ogni rettangolo con 3g di Nutella® e un po’ di zucchero a velo e perline argentate.



Et voilà le chips di panettone con Nutella® sono pronte, servitele tiepide!



Per scoprire altre gustose ricette clicca qui!