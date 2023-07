L'Alto Adige da vivere e scoprire: ecco le offerte per coppie e famiglia

Dalle fughe romantiche con picnic nei boschi alle gite in vespa sui tornanti, dai parchi avventura alle escursioni tra boschi e laghetti, dalle tranquille passeggiate alle grandi emozioni, ecco dove soggiornare. Senza dimenticare le attività e l’animazione per i bambini

È l’Alto Adige, dove ogni passo nasconde un’emozione unica tra meraviglie naturali, folklore, tradizioni, accoglienza e specialità culinarie. E dove chiunque può trovare la propria dimensione ritagliata su misura: dalle fughe romantiche di coppia alle arrampicate sulle vette alpine, dalle tranquille passeggiate lungo i sentieri di fondovalle che costeggiano rivi e torrenti alle emozionanti discese in mountain bike, dai tour gastronomici al relax in spa e wellness, dal canyoning ai parchi avventura tra gli alberi, dalle vacanze pensate per le famiglie alle attività studiate per i più piccoli.

Per tutti in Alto Adige c’è un’esperienza unica e indimenticabile tutta da scoprire. E per godersi appieno la propria vacanza, Falkensteiner – uno dei gruppi alberghieri a conduzione familiare di maggior successo in Europa – propone tre destinazioni speciali: il Falkensteiner Hotel Antholz, perfetto per una fuga romantica di coppia; il family only Falkensteiner Family Resort Lido, e il Falkensteiner Hotel Kronplatz, in grado di rispondere e alle esigenze degli adulti e dei bambini.

Fuga romantica in coppia

Il Falkensteiner Hotel Antholz, piccolo e riservato rifugio di pace nel parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, è circondato dalla magnificenza della natura alpina: struttura adults only (e da quest’anno parte del portfolio Vitalpina Hotels Südtirol), è pensata per offrire alle coppie un’occasione per staccare dalla vita quotidiana e per ricaricarsi immergendosi nella dimensione più autentica dell’Alto Adige in un luogo dove il silenzio è rotto solo dai suoni della natura.

Al Falkensteiner Hotel Antholz è possibile vivere una vacanza su misura: dal trekking all’alpinismo, da passeggiate nei dintorni a escursioni in bici e mountain bike, da romantici picnic nei boschi (in una pittoresca radura a pochi minuti dall’hotel si trovano due capanne rustiche in legno, e sul colorato prato alpino di fronte alle baite viene preparato un esclusivo picnic gourmet) a gite nelle zone più suggestive della zona come il Lago di Braies, le Piramidi di Terra di Perca, il Lago di Anterselva. E per chi ama wellnes e relax vengono proposti anche il Forest Bathing e i servizi dell’area benessere dell’Acquapura Spa. E poi, vera chicca di questa struttura, la proposta di una romantica escursione in Vespa al Passo Stalle attraverso una tortuosa strada che si arrampica verso il cielo. Una vera vacanza all’insegna dello spirito delle alpi altoatesine, che oggi viene offerto con uno sconto speciale grazie all’offerta Sunshine Special. E fino al 3 settembre una notte è in omaggio.

La vacanza family friendly

Immerso nei meravigliosi paesaggi della Val Pusteria, una delle valli più conosciute e amate dell’intero arco alpino, il Falkensteiner Family Resort Lido è invece un paradiso per le famiglie: animazione, piscine, spiagge, un lago e un parco acquatico, spiagge di sabbia e lo scivolo ad acqua più lungo dell’Alto Adige, animazione (con 3 programmi distinti in base alle fasce d’età) e spettacoli ne fanno infatti la meta preferita per chi vuole godersi una vacanza indimenticabile. E non a caso questa struttura ha ricevuto il prestigioso Bimboinviaggio Award 2023 per la categoria Family Adventure Mountain.

Oltre ai 7mila metri quadrati di spazi all’aperto e ai 400 metri quadrati di Falky Land (l’area dedicata all’intrattenimento dei più piccoli), tra le caratteristiche del Falkensteiner Family Resort Lido spicca l’incredibile Rooftop Sky Adventure Park. Unico nel suo genere in Europa, si tratta di un parco avventura interattivo posizionato sul tetto dell’hotel: qui i piccoli (ma anche i grandi) possono praticare ogni tipo di sport (compreso lo sci, con tanto di impianto di risalita) e divertirsi con tante attrazioni tra cui il Valo Jump, speciale trampolino con il quale si interagisce attraverso un touch wall.

E poi l’Acquapura Spa, un’oasi acquatica per tutta la famiglia con 2.800 metri quadri di area benessere e parco aquatico, tre piscine, lo scivolo coperto più lungo dell’Álto Adige. E ancora, la sauna tessile, la sauna finlandese, la sauna bio, il bagno turco, i massaggi rigeneranti e i trattamenti di bellezza per grandi e piccoli. Ovviamente, poi, ogni famiglia può godere anche di tutte le esperienze offerte dalla natura e dalle attrazioni dell’Alto Adige, scegliendo quelle più adatte grazie ai consigli dell’Entertainment Concierge. E se con l’Holiday Pass è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto locali, grazie all’offerta Sunshine Special anche la vacanza si può prenotare con uno sconto eccezionale. E fino al 10 settembre lo sconto con il Lido Family Deal è addirittura del 25%.

La montagna tra sport e wellness per le famiglie

Nella suggestiva cornice del Plan de Corones, spartiacque tra la Val Pusteria e la Val di Marebbe, sorge invece l’esclusivo Falkensteiner Hotel Kronplatz, parte di The Leading Hotels of the World, una struttura di altissimo livello pensata per chi desidera vivere una vera esperienza di vacanza in montagna. Alle famiglie è dedicato un programma di attività ad hoc per divertirsi esplorando i dintorni e scoprendo la natura e gli animali che popolano la regione.

Dalla pista con biglie di legno di Plan de Corones, con un percorso ricco di ostacoli e di curve vertiginose, si passa infatti allo spettacolo dei rapaci, che mostra a bambini e ragazzi (e ai loro genitori) le caratteristiche di questi magnifici uccelli in un viaggio alla scoperta degli animali e del loro habitat naturale. E poi, a pochi minuti a piedi dall’hotel, si possono ammirare gli animali ospiti dello zoo di Riscone, dove vivono daini, conigli, anatre e pavoni. E ancora, il programma di intrattenimento per i bambini offre, per i più avventurosi, una parete di arrampicata indoor con un percorso speciale.

Ma naturalmente nei dintorni dell’hotel c’è un mondo di natura da scoprire anche grazie ai consigli dell’Experience Concierge, che può indirizzare le famiglie verso esperienze e attività più adatte a ciascuno, dalle escursioni alle opzioni wellness dell’Acquapura Mountain SPA, dalle passeggiate in bicicletta ai tour gastronomici. Con la Bruneck Kronplatz Card, poi, gli ospiti possono accedere al programma settimanale di Kronaktiv con escursioni, tour in bicicletta e attività gratuite per bambini. E se grazie all’offerta Sunshine Special, la vacanza al Falkensteiner Hotel Kronplatz quest’anno è scontata, la riduzione Summer Deal, valida ancora per poco, arriva addirittura al -25%.