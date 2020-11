Assicurazioni auto, Facile.it: con il Covid tariffe in calo del 10,5%

La pandemia di coronavirus, che in Italia ha colpito pesantemente quasi tutti i settori dell’economia, non ha risparmiato nemmeno quello delle assicurazioni auto, dove è stato registrato un impatto significativo sul prezzo delle polizze causato da diversi fattori, tra i quali hanno inciso pesantemente da un lato la diminuzione dei nuovi contratti di assicurazione Rc Auto (determinato soprattutto dal calo di nuove immatricolazioni) e dall’altro il blocco della circolazione. E in questo scenario anche la concorrenza si è fatta più agguerrita, determinando un ulteriore calo delle tariffe soprattutto da parte delle compagnie che operano online.

Il risultato, secondo l’Osservatorio Rc Auto di Facile.it, è stato che nel mese di ottobre il costo medio dell’assicurazione per un’automobile in Italia è sceso a 492,03 euro, il 10,51% in meno rispetto a 12 mesi fa. Secondo Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it, nei mesi di marzo e aprile il costo medio delle polizze Rc Auto è crollato “a seguito del blocco della circolazione, del calo di immatricolazioni di nuove auto e di tariffe molto più competitive offerte dalle compagnie assicurative online”. E nonostante un leggero aumento tra maggio e giugno (quando la circolazione e le immatricolazioni sono ripresi), i premi medi “sono tornati a scendere da luglio, grazie al miglioramento delle tariffe offerte delle compagnie assicurative che, soprattutto online, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei sinistri stradali”.

La discesa dei prezzi, però, non sembra destinata ad arrestarsi: Palano sottolinea infatti che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm che ha introdotto il lockdown nelle zone rosse, è bastato un solo giorno “per rilevare un crollo nelle richieste di assicurazioni, in particolare quelle destinate a nuove immatricolazioni, soprattutto per quanto riguarda le regioni inserite nella fascia rossa”.

Secondo i dati di Facile.it, infatti, nella sola giornata di venerdì 6 novembre (il primo giorno con la suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse) le richieste di RC Auto sono diminuite del 4% a livello nazionale rispetto all’anno scorso; un vero e proprio crollo, in media del 9%, è stato però registrato nelle regioni “rosse”, con un picco del -10% in Lombardia. E se si guarda solo alle richieste per assicurare veicoli nuovi (“scremando” quindi i dati relativi a rinnovi e a passaggi di proprietà) nelle zone “rosse” il dato è precipitato del 22% nel primo giorno di lockdown (con un -27% in Lombardia). Mentre al contrario, nelle zone “gialle” dove non sono state inserite limitazioni alla circolazione, la richiesta di preventivi per assicurare auto nuove è aumentata del 6%.

Numeri che evidenziano cali tariffari notevoli, ma anche fluttuazioni e variazioni non indifferenti da un mese all’altro e da una regione all’altra. E per questo, sottolinea il responsabile assicurazioni di Facile.it, è importante “che i consumatori cerchino di approfittarne, confrontando le molte offerte presenti sul mercato per beneficiare di prezzi oggi ai minimi storici”, riuscendo così a ottenere “risparmi anche importanti, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando”.