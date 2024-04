Assicurazioni, quanto (e come) si può risparmiare grazie al web

Le tariffe più cliccate sono quelle che riguardano energia e internet, mutui, prestiti, noleggi a lungo termine e assicurazioni. “Solo sull’RC auto ogni anno gli italiani risparmiano 180 milioni di euro grazie al nostro servizio di comparazione”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, piattaforma leader nel settore con oltre 4 milioni di contatti ogni mese. Il vantaggio, in questo caso, è molteplice. A differenza degli agenti assicurativi che operano per una singola compagnia, infatti, Facile.it offre prodotti provenienti da diverse imprese assicurative e intermediari. Questo garantisce ai clienti una vasta scelta di soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze, al profilo di rischio e al budget a disposizione.

Risparmiare, quindi, è possibile. “Oggi i consumatori dimostrano una maggiore ricerca del risparmio - sottolinea Ghizzoni - e dedicano più tempo alla valutazione delle opzioni disponibili prima di effettuare un acquisto”. Per garantire una rete di assistenza ancora più efficiente e offrire un servizio smart e innovativo, la comparazione non è più solo online: l'obiettivo è essere presenti dove il cliente lo richiede. Oltre al sito, alla app e al call-center, Facile.it conta una rete fisica composta da oltre 50 negozi in tutta Italia, più di 2mila intermediari assicurativi e un network di mediatori creditizi che opera in 20 città.

Work-life balance, il benessere dei dipendenti come priorità

Per raggiungere questi risultati, Facile.it ha scelto di investire nel benessere dei propri dipendenti con un piano di welfare aziendale, volto a conciliare, sempre meglio e sempre di più, il lavoro con la vita privata. “È una risposta alle esigenze emerse soprattutto in seguito alla pandemia”, dice Ghizzoni. Tra le misure più apprezzate ci sono la settimana lavorativa ridotta a 36 ore, che si conclude alle 13 di ogni venerdì, i bonus per le neomamme e il congedo parentale esteso per i papà, ma anche la possibilità di fare smart working fino al 100% e un incentivo economico a chi, per motivi operativi, non può lavorare da casa. Facile.it è stata certificata da Great Place to Work Italia come una delle migliori aziende dove lavorare.