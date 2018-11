Contenuto sponsorizzato Per la nuova stirpe di presbiti della “Generazione X” le lenti ipertecnologiche che migliorano la vista (e la vita) Prodotte da Essilor, sono state concepite per le nuove esigenze di vita “multitasking”, e sono state testate anche nello spazio dall’astronauta Paolo Nespoli

Che gli italiani siano un popolo di poeti, santi e navigatori è noto; ma secondo le ultime stime Istat sono anche una nazione di potenziali presbiti: il 69,1% della popolazione, infatti, è soggetto a questo disturbo della vista i cui sintomi principali sono la visione annebbiata per gli oggetti vicini e la difficoltà nella lettura da vicino. Condizione legata all’invecchiamento dell’occhio (inizia a insorgere generalmente intorno ai 40-45 anni), la presbiopia è però oggi un disturbo che si presenta sempre più precocemente in tutto il mondo soprattutto a causa del cambiamento degli stili di vita rispetto al passato.

Non a caso la nuova stirpe di presbiti è costituita dalla "Generazione X": sono i nati tra il 1965 e il 1980 che, rispetto ai "baby boomer" della generazione precedente, sono più attivi e più dinamici ed, essendo cresciuti negli anni dello sviluppo del digitale, hanno un rapporto "multitasking" con il mondo delle nuove tecnologie: inviano messaggi mentre guardano la TV o il tablet, controllano le notizie sul cellulare mentre lavorano al PC, conversano con amici e parenti ma intanto guardano la timeline dei social… Tutto ciò che conta durante la giornata, insomma, viene visualizzato in uno spazio (compreso tra 40 e 70 centimetri dagli occhi) definito "a distanza delle braccia", all'interno del quale le diverse attività svolte nel corso della giornata portano spesso a sperimentare, anche contemporaneamente, diverse distanze di visione. E proprio in questo contesto, magari perché i post sui social letti sullo smartphone cominciano ad apparire sfocati, o perché leggere le notizie sul tablet è un po' più difficoltoso, si scopre che si sta diventando presbiti.

Il risultato di tutti i test ha mostrato un grado di soddisfazione del 95% durante le attività multi-tasking nella distanza a portata delle braccia, con 9 presbiti su 10 che sentono di non avere più bisogno di muovere la testa né orizzontalmente né verticalmente, per avere una visione nitida da vicino e oltre. Realizzate su misura degli occhi di ognuno, le “Varilux X series” sono infatti un concentrato di tecnologia che consente a chi le indossa di mettere a fuoco più distanze contemporaneamente per la stessa direzione di sguardo: dal sistema Nanoptix, che “scompone” il design della lente in migliaia di micro-lenti per offrire immagini stabili e precise, a quello Synchroneyes, che “annulla” le differenze fisiologiche tra i due occhi consentendo di ri-sincronizzarli, fino alla tecnologia Xtend che ottimizza la visione nello spazio “a distanza dalle braccia”. E le Varilux Xclusive 4D, le più sofisticate della gamma, vengono addirittura prodotte dopo aver studiato i principali parametri fisiologici degli occhi del singolo individuo, dalla postura del capo al modo in cui viene indossata la montatura, rimodellando il design della lente in base alle esigenze specifiche.