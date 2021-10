Esendex, esclusività e fidelizzazione via Sms

Distinguersi, comunicando in maniera mirata e così incentivando e facilitando l’experience di acquisto. E’ questa una delle caratteristiche del mobile messaging, strumento oggi basilare per una strategia di vendita efficace e che, alla vigilia del Black Friday, appuntamento ormai imprescindibile dello shopping, diventa ancora più necessario per aumentare le opportunità di business di un brand.

“Il canale Sms è percepito come un canale di servizio su cui vengono veicolate informazioni, dal remainder per una visita specialistica, al lancio di promozioni per un determinato brand: questa sua percezione, così come le modalità con cui avviene la raccolta del dato, lo rendono oggi un canale decisamente performante”, spiega Carmine Scandale, Head of Sales Esendex Italia, leader internazionale per le soluzioni di messaggistica istantanea per il business.

Quanto vale il Black Friday

Il “giorno x” sarà il 26 novembre e, come ormai accade da qualche anno, sarà il giorno cruciale con cui si darà il via allo shopping natalizio. Nel 2020, nonostante le difficoltà economiche legate alla pandemia, il giro d'affari complessivo in Italia si è aggirato sui 2 miliardi di euro: un’opportunità che le aziende non possono lasciarsi sfuggire e che potranno sfruttare al massimo grazie a una strategia che rafforzi customer engagement e fedeltà dei clienti.

Black Friday “mobile”

La tendenza emersa negli ultimi anni ci dice che quello di quest’anno non solo sarà un Black Friday in cui uno dei protagonisti sarà l’e-commerce, ma anche che la maggior parte degli acquisti online sarà veicolata dal cellulare.

“Negli ultimi due anni ci siamo sempre più abituati ad usare il nostro device per eccellenza, ovvero il cellulare, come strumento per fare le più svariate cose - spiega Scandale -. Basti pensare che è stato stimato che durante il primo lockdown, nonostante la maggior parte delle persone fosse a casa e con a disposizione anche altri tipi di dispositivi, l’uso del cellulare è aumentato del 69%. Oggi attraverso le nostre piattaforme è possibile creare delle customer experience che, partendo da un semplice sms possono portare a landing page attraverso le quali è possibile fare shopping, accedere a uno scontistica, effettuare pagamenti ecc”.

Raggiungere e fidelizzare i propri clienti

In questo contesto è sempre più evidente dunque come nel percorso di sviluppo di una strategia di vendita, non si possa non tenere conto del mobile messaging. Per capirne l’efficacia basti pensare che, stando a un’indagine condotta da PWC per Esendex, le aziende e le organizzazioni italiane nel 2020 hanno inviato 5,3 miliardi di messaggi istantanei via mobile, registrando un tasso di apertura del 93,3%.

“Il mobile messaging non è solo un “drive to shop” - prosegue Scandale -, ma è uno strumento che permette di creare un rapporto di esclusività con il potenziale cliente, generando una dinamica che porta alla produzione di valore: le comunicazioni diventano sempre più mirate andando incontro a gusti/necessità del destinatario, con la creazione di esperienze sempre più esclusive”.

L’approccio di Esendex

Quello di Esendex è un approccio multicanale che riguarda ogni aspetto del rapporto con gli utenti e permette di creare conversazioni e transazioni efficaci via mobile per gestire a 360 gradi la customer experience (ad esempio con notifiche, promemoria, avvisi, tracking delle consegne e pianificazione degli appuntamenti), inviando e ricevendo Sms e interagendo anche su WhatsApp Business e attraverso chat multichannel dedicate. Tutto ciò con la possibilità di includere collegamenti a landing page create appositamente per utilizzare soluzioni di mobile payment personalizzabili e integrabili con i sistemi di pagamento aziendali e con ogni tipo di messaggio.

