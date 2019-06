Tra le cause dello spopolamento anche l’assenza di infrastrutture digitali

Secondo una ricerca sullo spopolamento redatta dall’Università di Padova, il 42,3% degli italiani adulti (oltre 21 milioni di persone) è pronto a lasciare il proprio paese alla ricerca di maggiori opportunità economiche e lavorative (83%), servizi di livello europeo per il tempo libero e i consumi (79%) e migliore connettività e accessibilità a internet, importante per il 64,6% degli intervistati (16,3 milioni di adulti).

La ricerca, commissionata da Eolo al Centro Studi di Community Group dell’ateneo padovano, ha analizzato le cause economico sociali dello spopolamento e l’impatto di questo fenomeno sull’economia del Paese, evidenziando come la fuga dai piccoli borghi sia lo specchio di un tessuto economico in crisi in misura maggiore rispetto ad altre zone del nostro Paese. Nelle “aree bianche”, dove vengono creati oltre 181 miliardi di euro di valore aggiunto ma dove al tempo stesso le infrastrutture a banda larga sono inesistenti ed è poco probabile che vengano create nel prossimo futuro, le imprese siano più piccole rispetto alla media nazionale e molto più votate alla manifattura. E il nanismo imprenditoriale e la scarsa vocazione all’export penalizza in maniera consistente le aziende in questi territori: nelle “aree bianche”, che comprendono circa 5.100 Comuni (due terzi di tutti i Comuni italiani) il tasso di mortalità delle imprese è 5 volte superiore a quello delle aree coperte e il tasso di disoccupazione è cresciuto negli ultimi 4 anni del 4,4%, a fronte di una crescita dell’1,9% nelle aree coperte da connettività ultraveloce.